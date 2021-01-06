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Erhan Erkal"İbrahim Erkal'dan Feyz Aldım

06 Ocak 2021 Çarşamba 14:57
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Erhan Erkal"İbrahim Erkal'dan Feyz Aldım

HABER: ESTERGON KARAGÖZ

Çin'den gelen Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan Rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.Erhan Erkal Bir seni düşündüm klip çalışmasından sonra daha çok müziğin mutfağına zaman ayırdı.Çünkü benim temelimde de bu vardı.Müzisyen olduğum için aranjörlük yapımcılık tarafımı öne çıkardım.Çok yakında yaklaşık 5 şarkıdan oluşan Maxi single çıkaracağız.Hepsi benim ürünüm.Önceki çalışmalarımda aranje ve yönetmenliğini başka usta isimler yapıyordu.Ama bu çalışmamda aranje ve yönetmenliği kendim yapıyorum.5 tane değerli sanatçı arkadaşımın aranje ve yönetmenliğini kendim yaptım.Video klipleri bile çekildi yakında birer birer piyasaya çıkacaklar. Arkadaşlarımın bu projeleriyle ilgilendiğimden dolayı kendi çalışmalarıma anca zaman geldi.Çizdiğimiz yol çok güzel bir yol.Bundan sonraki süreçte de çok güzel yollarda yürüyeceğiz.Birbirimizi tamamlayacağız duygularımızı paylaşacağız.Radyocu,televizyoncu ve gazeteci arkadaşlarıma bu yolda bana göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.İbrahim Erkal ile ilgili daha önce gazeteci dostum Estergon Karagöz kardeşime açıklamalarda bulunmuştum.İbrahim Erkal'ın benim için ne kadar önemli bir insan olduğunu biliyor.İbrahim Erkal müzikal olarak da ustam abim.Ondan feyz aldım.Çizgisinden hiçbir zaman çıkmadım.Kendi tarzımı oluşturdum dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erhan Erkalİbrahim Erkaldan Feyz AldımEstergon Karagöz
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