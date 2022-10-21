Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.934,63
ALTIN
990,47
DOLAR
18,58
STERLİN
21,05
EURO
18,37
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi...
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Çanakkale Belediye Başkanlığına Memur (İtfaiye ve Zabıta) alınacak
Çanakkale Belediye Başkanlığına Memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ergün Karasu ile Müzik Dolu Yılları 

21 Ekim 2022 Cuma 23:13
Ergün Karasu ile Müzik Dolu Yılları 

Ergün Karasu ile Müzik Dolu Yılları 

1972 yılında Erzincan / Çayıryazı (Zurun) köyünde dünyaya geldi. Alevi gelenek ve kültürüne bağlı Ocakzade bir aileden geliyor.

Dededen Babaya, Babadan Oğula devam eden en büyük mirastır. Türküler bizi anlatan, bizim duygularımızı yansıtan dilden dile dolaşan ruhumuza işleyen pak nefestir. Müzik hayatıma çocukluk yaşlarımda girmiştir.

1985 yıllında Almanya’ya yerleşti. Yurtdışında çeşitli okul ve kurslarda eğitim aldım.

Türkü söylemek benim için alın teri, toprak ve hayattır.

Eserlerimi müzik Sevenleriyle ulaştırmak ve  çok güzel tepkiler almak beni mutlu ediyor genelde kendi tarz yorumlamaya çalışıyorum. 

Yeni eserlerimi hazirliklari başladım müzik Sevenlerine buluşmaya çok az kaldı hepsi birbirinden güzel...

Müziğe gönül verenlere selam olsun.

Bir ustanın sözüyle bitirmek istiyorum ...

NEREDE BİR TÜRKÜ SÖYLEYEN GÖRÜRSEN KORKMA YANINA OTUR. ÇÜNKÜ KÖTÜ İNSANLARIN TÜRKÜLERİ YOKTUR... 

NEŞET ERTAŞ

1. Albüm: Yanar Ciğerlerim yanar= Özdemir Plak

2. Karma Albüm, Levh-i Kalem 3 = Özdemir Plak

3. İkrâr 1, Tanju Duman Müzik Medya

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ergün Karasu Ile Müzik Dolu YıllarıErgün KarasuMüzik Dolu YıllarıAslı M Sarıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 farklı dile ve 5 farklı tarza sahipyerli albüm Eastern Roads yayında!
4 farklı dile ve 5 farklı tarza sahipyerli albüm Eastern Roads yayında!
MURAT AVCI KENDİNİ TOPRAĞA ADADI
MURAT AVCI KENDİNİ TOPRAĞA ADADI
SERKAN ARAS'TAN İKİNCİ TEKLİ: 'DİBE VURUNCA'
SERKAN ARAS'TAN İKİNCİ TEKLİ: 'DİBE VURUNCA'
Arabeskin  yeni yıldızı geliyor
Arabeskin  yeni yıldızı geliyor
Mehmet Han Toksöz & Abdullah Buğdaycı Ağır Ceza İle tüm dijital platformlarda!
Mehmet Han Toksöz & Abdullah Buğdaycı Ağır Ceza İle tüm dijital platformlarda!
'Derin Köklerin Meyvesi’ kitabının mutluluğunu dostları ile paylaştı
'Derin Köklerin Meyvesi’ kitabının mutluluğunu dostları ile paylaştı
4Yüz çizgi film karakteri oldu
4Yüz çizgi film karakteri oldu
Hamurunda televizyonculuk var!
Hamurunda televizyonculuk var!
BARIŞ DURMAZ’DAN DELİRTEN ŞARKI! KİM BU AYÇA?
BARIŞ DURMAZ’DAN DELİRTEN ŞARKI! KİM BU AYÇA?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول