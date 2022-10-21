Ergün Karasu ile Müzik Dolu Yılları

1972 yılında Erzincan / Çayıryazı (Zurun) köyünde dünyaya geldi. Alevi gelenek ve kültürüne bağlı Ocakzade bir aileden geliyor.

Dededen Babaya, Babadan Oğula devam eden en büyük mirastır. Türküler bizi anlatan, bizim duygularımızı yansıtan dilden dile dolaşan ruhumuza işleyen pak nefestir. Müzik hayatıma çocukluk yaşlarımda girmiştir.

1985 yıllında Almanya’ya yerleşti. Yurtdışında çeşitli okul ve kurslarda eğitim aldım.

Türkü söylemek benim için alın teri, toprak ve hayattır.

Eserlerimi müzik Sevenleriyle ulaştırmak ve çok güzel tepkiler almak beni mutlu ediyor genelde kendi tarz yorumlamaya çalışıyorum.

Yeni eserlerimi hazirliklari başladım müzik Sevenlerine buluşmaya çok az kaldı hepsi birbirinden güzel...

Müziğe gönül verenlere selam olsun.

Bir ustanın sözüyle bitirmek istiyorum ...

NEREDE BİR TÜRKÜ SÖYLEYEN GÖRÜRSEN KORKMA YANINA OTUR. ÇÜNKÜ KÖTÜ İNSANLARIN TÜRKÜLERİ YOKTUR...

NEŞET ERTAŞ

1. Albüm: Yanar Ciğerlerim yanar= Özdemir Plak

2. Karma Albüm, Levh-i Kalem 3 = Özdemir Plak

3. İkrâr 1, Tanju Duman Müzik Medya