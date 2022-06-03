Eren Çıralar’ın aşk hikayesi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Eren Çıralar, 2018 yılında yayınladığı “Derin” albümünün ardından 3’üncü single çalışması olan “Züleyha”yı 3 Haziran’da yayınladı. Klasik bir aşk hikayesinin kahramanları olan Yusuf ve Züleyha’dan esinlenilerek yazılan şarkının sözü ve müziği Üzeyir Aktulum imzası taşıyor. Düzenlemesini Erhan Doğancıoğlu’nun yaptığı şarkıyı Çıralar, kendi yapım şirketi olan Deep Revery Music Production’dan çıkarıyor. Şarkıcı, mix&mastering’i Tolga Borucu ile Olcay Bağrıyanık tarafından yapılan çalışmaya klip de çekti. Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen klip, müzik kanallarında yerini aldı.