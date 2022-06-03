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Eren Çıralar’ın aşk hikayesi

En son Emel Sayın, Şevval Sam, Tarkan gibi usta isimlerin de seslendirdiği “Duydum ki Unutmuşsun” adlı şarkıyı yeniden yorumlayan ve büyük beğeni alan Eren Çıralar, yeni single’ını beğeniye sundu.

03 Haziran 2022 Cuma 14:52
Eren Çıralar’ın aşk hikayesi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Eren Çıralar, 2018 yılında yayınladığı “Derin” albümünün ardından 3’üncü single çalışması olan “Züleyha”yı 3 Haziran’da yayınladı. Klasik bir aşk hikayesinin kahramanları olan Yusuf ve Züleyha’dan esinlenilerek yazılan şarkının sözü ve müziği Üzeyir Aktulum imzası taşıyor. Düzenlemesini Erhan Doğancıoğlu’nun yaptığı şarkıyı Çıralar, kendi yapım şirketi olan Deep Revery Music Production’dan çıkarıyor. Şarkıcı, mix&mastering’i Tolga Borucu ile Olcay Bağrıyanık tarafından yapılan çalışmaya klip de çekti. Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen klip, müzik kanallarında yerini aldı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Eren ÇıralarDuydum Ki Unutmuşsun
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