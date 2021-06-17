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EREN ÇIRALAR’DAN  1 şarkı 2 versiyon 

17 Haziran 2021 Perşembe 11:47
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EREN ÇIRALAR’DAN  1 şarkı 2 versiyon 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uzun yıllardır sahne alan ve birçok ünlü sanatçıya albümlerinde katkıda bulunan Eren Çıralar,“Azım” adlı maxi single’ını beğeniye sundu. Çıralar, maxi single ile aynı adı taşıyan şarkıya iki ayrı versiyonda yer verdi. Söz ve müziği Bülent Cenkci’ye ait olan eserin düzenlemesini Erhan Doğancıoğlu yaptı.Şarkının balat versiyonunun düzenlemesi ise Emrah Demiralp imzası taşıyor. Çıralar, “Azım” şarkısına bir de klip çekti. Klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi. Şarkıcının yeni çalışması Deep Revery adlı YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.  

EREN ÇIRALAR ''AZIM '' VİDEO KLİP  LİNKİ:

 https://www.youtube.com/watch?v=EBIGxbcxp7k

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EREN ÇIRALARDAN  1 şarkı 2 Versiyon
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