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Eren Çıralar’ dan sevilen şarkısı Züleyha'ya akustik  yorum

En son Emel Sayın, Şevval Sam, Tarkan gibi usta isimlerin de seslendirdiği “Duydum ki Unutmuşsun” adlı şarkıyı yeniden yorumlayan başarılı müzisyen Eren Çıralar, dijital platformlar da  beğeni alan sevilen şarkısı Züleyha ‘ nın  akustik yorumunu dinleyici ile buluşturdu.

15 Eylül 2022 Perşembe 15:56
Eren Çıralar’ dan sevilen şarkısı Züleyha'ya akustik  yorum

 HABER: DİNÇER KARACALAR

Şarkıcı, 2018 yılında yayınladığı “Derin” albümünün ardından 3’üncü single çalışması olan “Züleyha”yı 3 Haziran’da yayınlamıştı. Klasik bir aşk hikayesinin kahramanları olan Yusuf ve Züleyha’dan esinlenilerek yazılan şarkının sözü ve müziği Üzeyir Aktulum imzası taşıyor. Düzenlemesini Erhan Doğancıoğlu’nun yaptığı ,gitarları  Soyhan  Şenyayların , Bas Gitarları Fedai Tayyar’’ın eşlik ettiği  ,şarkının akustik yorumunu Çıralar, kendi yapım şirketi olan Deep Revery Music Production’dan yayınladı.. Çıralar  ; mix&mastering’i Tolga Borucu ile Olcay Bağrıyanık tarafından yapılan  Akustik çalışmaya sürpriz bir video klip  çekti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Eren Çıralar
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