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ERDEM ŞANLI EKRANA IŞIK SAÇIYOR

Atv’nin yüreklere dokunan yapımı ‘Ateş Kuşları’nda ‘’Zıpkın” karakterine hayat veren genç ve yakışıklı oyuncusu Erdem Şanlı, dizideki başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 14:03
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ERDEM ŞANLI EKRANA IŞIK SAÇIYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yer aldığı her projede, oyunculuğunun zaman içerisinde büyüdüğünü, geliştiğini belirten Şanlı, “İstanbul Üniversitesi Radyo- Sinema-TV bölümünde okurken, bir yandan da film ve dizi setlerinde özellikle reji grubunda çalışmış olmam, sektörün mutfağından yetişmem, oyunluğuma çok şey kattı” diyor. Dünyanın dört bir yanından hayran kitlesine sahip olan Erdem Şanlı’nın, her projesinde her bölümde çok gerçek oynadığını, başarısını, ekranda ışık saçtığını belirten takipçileri, övgü dolu mesajlarla genç oyuncunun her daim yanında  olmaya devam ediyor.  

“GÜLÜŞÜNÜN HASTASIYIZ”

Oyunculuktaki başarısı kadar gülüşünün de övgü alması ve özellikle sosyal medya da konuşulması da dikkat çekiyor. “Gülüşünün hastasıyız”gibi yorum yazan, sosyal medyadan duygularını paylaşan hayranlarına da vakit buldukça teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen, yanıt veren Şanlı, üniversite için gittiği İstanbul’da çok çalışarak oyunculuk hayallerine kavuştuğunu, daha yolun başında olduğunu söylüyor. Son Yaz dizisindeki performansıyla hayatı değişen, dikkatleri üzerine çeken İzmir doğumlu genç oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kırmızı Oda, Aşk Mantık İntikam gibi önemli işlerde yer aldı. Şanlı “Çok çalışıyorum. Oyunculukta iddialıyım” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
AtvAteş KuşlarıErdem Şanlı
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