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Erdem Kınay’ dan Bayram Sürprizi!

Erdem Kınay : Proje 3 Albümün’den  “Aşk  Cezalı “isimli şarkısını yayınladı.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 23:25
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Erdem Kınay’ dan Bayram Sürprizi!

HABER: DİNÇER KARACALAR  

Müzik sektöründe  önemli işlere imza atan başarılı  DJ , müzik yapımcısı ,besteci ve prodüktör Erdem Kınay, geçtiğimiz günlerde sinyallerini verdiği “Proje3’’ abümünden ‘Aşk Cezalı’’ isimli şarkısını dinleyici ile buluşturdu.

Erdem Kınay Instagram hesabından; 10 yeni şarkı bulunan  Proje3 albümümden ,naçizane bir bayram hediyesi olarak ,tek şarkı yayınlamak istedim. Erdem Kınay ‘’Aşk Cezalı ‘’ tüm dijital platformlar da diyerek sürpriz yaptı.

Sözü Deniz Erten ‘e ,bestesi ve düzenlemesi Erdem Kınay ‘ a ait olan ,Erdem Kınay Proje 3 albümünün ilk şarkısı ‘’Aşk Cezalı ‘’pop müziğine yeni başarılar ve heyecanlar getirmeye hazır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erdem KınayBayramAşk CezalıAlbüm
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