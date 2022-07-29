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Ercan Doğan müzik piyasasını yeni şarkısıyla  sallayacak!

Ercan Doğan, 2. single çalışması olan "Dargınız" adlı teklisiyle ise bu yaz müzik severlerin gönlünü kazanmayı hedefliyor.

29 Temmuz 2022 Cuma 14:12
Ercan Doğan müzik piyasasını yeni şarkısıyla  sallayacak!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Müzik piyasasında son  dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren müzik listelerinde üst sıralarda yer alma amacı olan  Ercan Doğan,küçüklüğünden   bugüne ilgi duyduğu müziği  söz ve besteleriyle hobi haline getirip bugüne kadar birçok beste biriktirmiştir. Müzikal anlamda da sürekli kendini geliştiren sanatçı  bu ilgisini bir noktada profesyonel yaşama çevirme arzusuyla çıktığı bu yolda ilk single'nı 2022 Haziran ayında "Aşk Başkadır" klibiyle yayınlamıştır ve hız kesmeden 2. Single çalışması olan "Dargınız" adlı teklisiyle ise bu yaz müzik severlerin gönlünü kazanmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ercan Doğan
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