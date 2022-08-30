ERCAN AHİ "LADY ŞANS " ŞARKISINI KLİPLENDİRDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Klip çekimini İstanbul da bir südyo’ da gerçekleştirdi. Çekimi yapılan video klip’de eğlenceli anlarda yaşandı. ERCAN AHİ klip çekimi sonrası; Rap benim bir sevdam yaşam tarzım ; Tüm ekibimizin emeğine sağlık.’ dedi.

ERCAN AHİ KİMDİR?

İstanbul Üsküdar da dünyaya gelen Ercan Ahi, Sanat çalışmalarına ilk okulda Selma Güneri’nin başrolünü oynadığı Yeşilçam filminde oyunculuk yaparak başladı. Üsküdar Halide Edip Anadolu lisesini bitiren Ercan Ahi, Sahne ve sahne sanatları alanında tiyatro oyunu, sinema, dizi ve reklamlarda rol almaya başladı. Lise sonrası, Tiyatro, Halkla İlişkiler ve İşletme okudu hatta eğitim hayatı devam ederken kariyerine yön verecek çalışmalarına da başlamış oldu.

Oyuncu , sunucu , şovmen Mc olarak farklı performanslar gerçekleştiren Ercan Ahi, içinde büyüdüğü hip-hop kültürünün etkilerini hayatında göstermeye başladığında 2009′ da oyunculuğa ara verip “Ercan Ahi Şova” ağırlık vermeye başladı. Rap performanslarıyla birlikte sahne şovunu beraber yürüttü. Yazılı ve yayımlanmış şarkısı olmamasına rağmen sayısız konser ve festivalde sahne aldı. Ellinin üzerinde Türkiye turnesi ve sahne performansı yapan Ercan Ahi, Global ve ulusal markaların etkinliklerinde, güzellik yarışmalarında, lansmanlarda ve festivallerde ki sahne şovlarıyla meslek yaşamında 20 seneyi geride bıraktı.

Sanatçı, ‘’DİDİM TUNİNK FEST, ŞEYTANIN ADİ KÖPEKLERİ , SİZ KAC KİŞİSİNİZ , YENİ DÜNYA DÜZENİ , ADAP’’ ile müzik severlerle buluştu. Şimdi ise LADY ŞANS adlı parcasıyla müzik platformlarında yerini almaya hazırlanıyor.

ERCAN AHİ ‘LADY ŞANS ’ isimli single çalışması Taner ADIGÜZEL 'in Prodüktörlüğünde TAN MEDYA etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini alacağını söyledi.