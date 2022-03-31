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Erbil'den Seda'ya: “6. Nikahına gidememiştim. 7'ye giderim olmazsa 8'e yetişirim"

8 aylık yoğun bakımı süreci sonrasında kasları eriyen Mehmet Ali Erbil, Kartal'daki Ağrısız Hayat Merkezi'nde elektromanyetik alan cihazı ile tedavi görüyor. Ünlü şovmen, tedavi sırasında da esprilerine devam etmeden duramadı. 7. evliliğine hazırlanan Seda Sayan'a takıldı.

31 Mart 2022 Perşembe 11:55
Erbil'den Seda'ya: “6. Nikahına gidememiştim. 7'ye giderim olmazsa 8'e yetişirim"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Seda Sayan 7. evliliği yapıyor, Siz 4’te kaldınız. Sizin 5 – 6 olacak mı, sorusuna “ Ona yetişmeme daha çok var… 6’ncıya gidememiştim. Nikahına daha çok var. 7’nciye kısmet dedim. Bak 7’nci geldi… Şimdi 7’nciye gidemezsem kısmet 8’nci nikahına giderim” yanıtını verdi.

“Aşkın yaşı olmaz”

Zaman zaman genç isimlerle adı anılan Mehmet Ali Erbil “İlişkilerde yaş farkına nasıl bakıyorsunuz?” sorusunu da “Aşkın yaşı olmaz ki… Bu planlama, programlama değil… Aşkta yaş olmaz” diye yanıtladı. Erbil, “İlerde oğlunuzun sizin sektörde olmasını ister misiniz?” sorusuna da “Yok. İstemem. Onun başka düşünceleri var… Sanat, oyunculuk düşünmüyor… Başka sektör olabilir” cevabını verdi. “Serdar Ortaç popun kralı benim dedi. Komedi dünyasının kralı kim? Şov dünyasında kral kim?” sorusuna “Kral olarak adlandırmak yanlış  olur. Benim beğendiğim, benim güldüğüm Şafak Sezer var” yanıtını vererek Şafak Sezer’i onore etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali ErbilSeda Sayan
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