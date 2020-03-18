Engelsiz müzayedeye Corona da engel olamadı

DAVETE KATILAN BÜTÜN MİSAFİRLERE KAPIDA KOLANYA TUTTULAR

‘ENGELSİZ MÜZAYEDE’YE CORONA DA ENGEL OLAMADI

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan’nın ev sahipliğinde organize edilen sanat, cemiyet ve iş dünyasının önemli isimlerinin de katıldıkları “Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Organizasyonu Gecesi” Ataköy WOW Hotel İstanbul’da önceki gece yapıldı. Ünlü müzayedeci Uğur Batur’un açık artırma ile çeşitli antika eşya ve tabloların da satıldığı gecede Tamer Karadağlı’nın ressam annesi Bingül Karadağlı’nın iki resmi de engeliler için açık artırmada satıldı. Anne, Bingül Karadağlı’nın “Atatürk” resmi dört bin beş yüz liraya, “Kadın” Tablosu ise dokuz bin liraya alıcı buldu.

Önünde engel olan tüm engeliler için yapılan çalışmalarıyla dikkat çeken Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından organize edilen gecede elde edilen geliri engeliler yararına kullanılmak üzere önemli etkinlik düzenlendi. Vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan’nın ev sahipliğinde “Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Organizasyonu Gecesi” adı altında yapılan etkinliğe cemiyet hayatından isimler, sanatçılar ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Korono virüsü tehdidine rağmen çok sayıda davetli engelleri için bir araya geldiler. Davetlilere salona girişleri sırasında korona virüsüne karşı “kolonya” ikram edildi. Böylece bir davette ilk kez misafirler kolonya ile karşılanmış oldu.

Toplanan 100 Bin liranın üstündeki para engelliler için harcanacak

Uğur Batur’un yönettiği müzayede de ayrıca kolları olmayan ve ayakları ile resim yapan engelli ressam Ayşe Işık’ın bir tablosu ile ressam Ayşe Tellioğlu Topçu ve ressam Fahri Sümer’in tabloları da engeliler yararına satıldı.

Kolları olmayan ve ayakları ile resim yapan engelli ressam Ayşe Işık hayranı olduğu şarkıcı Ferman Toprak’a kendisinin ayakları ile yaptığı bir portresini sahnede sanatçının bizzat kendisine hediye etti. Ferman Toprak ile ressam Ayşe Işık sahnede duygulu anlar yaşadılar.Çeşitli antika eşyalarında satıldığı müzayededen yüz bin liranın üzerinde gelir elde edilirken, toplanan paralar engellilerin ihtiyaçları için kullanılacak.

Aslı Hünel ve sanatçı dostlarından konser…

Gecenin finalini ise ünlü sanatçı Aslı Hünel yaptı. Söylediği şarkılarla keyifli anlar yaşatan güzel sanatçı canlı orkestra eşliğinde sevilen şarkılardan oluşan bir konser verdi. Aslı Hünel salonda davetli olarak bulanan halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir ve Türk sanat müziğinin ünlü ismi Sami Aksu ile birlikte düet şarkılar söylediler.

Anne Karadağlı’nın sergisi ve müzayede…

Etkinliğin yapıldığı Ataköy WOW Hotel İstanbul’daki salonun fuayesinde ise "taş fırın" lakaplı ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’nın annesi Bingül Karadağlı’nın(75) resimlerinden oluşan ilk kişisel resim sergisi vardı. On altı seçilmiş resimden oluşan sergisi ilgi gören Bingül Karadağlı iki resmi gecede düzenlenen müzayede de yer aldı ve engeliler için açık artırmada satıldı. Anne, Bingül Karadağlı’nın “Atatürk” resmini cemiyet hayatının simalarından Aslı Aydın tarafından dört bin beş yüz liraya, “Kadın” Tablosu ise iş insanı Murat Karabova tarafından dokuz bin liraya alıcı buldu.

Bingül Karadağlı(75) hakkında:

Resim yapmaya yirmi dört yıl önce başlayan ve Ankara’da ressam Aynur Ocak’tan İstanbul’a yerleştikten sonra da ressam İsmail Acar, ardından Erol Taşkıran ve Doğan Özcan’nın ortak atöylesinde resim dersleri alan Bingül Karadağlı “Kadın, Çiçek, Kayık ve At” resimleri üzerine çalışmalar yapıyor. Çeşitli ressamlar ile karma sergilere katılan Bingül Karadağlı “müzik dinlemek ruhun gıdası, ancak müzik, resim yaparken de dinlenebildiği için bence kişi iki farklı gıdanın tadına aynı anda varabiliyor” diyor.