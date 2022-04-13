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Engelliler ve sanatçılar iftar yemeğinde buluştu

Yılmaz Morgül ve Hilal Özdemir engelliler ile Beykoz AKDEM’de düzenlenen iftar yemeğinde buluştular. Birlikte dua edip oruç açan engelliler ve sanatçılar daha sonra şarkılarla eğlenceli vakit geçirdiler. Yılmaz Morgül ve Hilal Özdemir, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın tekerlekli sandalye ve ramazan ayı için hazırlanan erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim ettiler.

13 Nisan 2022 Çarşamba 11:59
Engelliler ve sanatçılar iftar yemeğinde buluştu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Engelsiz Yaşam Vakfı, Beykoz Engelliler Derneği ve Beykoz Belediyesi’nin ortaklaşa organize ettikleri “İftar Soframızda Ramazan’nın Bereketini Birlikte Paylaşalım” sloganıyla düzenlenen iftar yemeğinde engelliler ve sanatçılar bir araya geldiler. Beykoz Belediyesi’nin Çubuklu’daki “Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi” AKDEM’deki iftar yemeğine Beykozlu sanatçı Yılmaz Morgül ile Engelsiz Yaşam Vakfı İstanbul Anadolu Yakası temsilcisi ve yönetim kurulu üyesi Hilal Özdemir’de konuk sanatçılar olarak katıldılar. Birlikte dualar ederek iftar yapan engelli ve sanatçılar daha sonra iki sanatçının şarkıları ile eğlenceli dakikalar yaşadılar. Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan, başkan yardımcısı Av.Edip Önder, muhasip üye Arif Işık ile Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat’ın da katıldıkları iftar yemeğinde ihtiyaç sahiplerine Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından tedarik edilen tekerlekli sandalye ve ramazan erzak kolisi dağıtıldı. Sanatçılar Yılmaz Morgül ve Hilal Özdemir erzak kolilerini sahiplerine bizzat teslim ettiler.

Engelliler şarkılarla eğlendiler…

Yılmaz Morgül ve Hilal Özdemir söyledikleri şarkılarla salonu dolduran engelliler ve yakınlarına unutamayacakları bir gece yaşattılar. Şarkıların yanı sıra engellilerle sohbet eden iki sanatçı toplumdaki herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çektiler. Yılmaz Morgül “Ben bir Beykozlu hemşehrinizim. Sizlerle bir arada olmaktan ve Engelsiz Yaşam Vakfı’nın gönüllüsü olarak mutluluk duydum” dedi. Salonda bulunan engelli bir nişanlı çift ile de ilgilenen Morgül onlara nikah şahidi olma sözü de verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz MorgülHilal ÖzdemirBeykoz AKDEMEngelsiz Yaşam Vakfı
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