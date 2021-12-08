“ENGELLERİ AŞ” ÇAĞRISI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



2008 yılından beri rap müzik yapan Tolga İnci, engelleri aşan öğrencisi Umut Şirin’in eşlik ettiği, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Emre Can Erkan ve kendisine ait olan yeni single’ı Tolga İnci feat Umut Şirin “Engelleri Aş” ile müzikseverlerle buluştu.

Yaşanabilir bir dünya için “Engelleri Aş”

Ossi Müzik etiketiyle uluslararası farkındalık günü olan “Dünya Engelliler Günü” ne özel yayınlanan proje, yaşanabilir bir dünya için “Engelleri Aş” çağrısı yapıyor. “Engelleri Aş” single’ının video klibi Emre İnci'nin yönetmenliğinde Stüdyo 10Bir’de çekildi.