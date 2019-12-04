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Engele takılmayan maç

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Engele takılmayan maç

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

04 Aralık 2019 Çarşamba 00:00
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Engele takılmayan maç

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Engelsiz Yaşam Vakfı, 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü”nde “Farkındalık Yaratmak” amacıyla fark yaratan bir organizasyona imza attı. Ukko Pharma’nın katkılatıyla gerçekleştirilen organizasyonda Pendikspor ampute futbol takımı, eski futbolcular ile ünlü sanatçılar arasında halı saha maçı yapıldı. 

Erman Toroğlu’nun hakemlik yaptığı futbol maçının devre arasında ise Reyhan Karaca, Gökhan Keser ve engelli çocukların oluşturduğu Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu da etkinliğe şarkılarıylarenk kattılar. Ampute futbolcuların takımında futbol oynayan Yılmaz Morgül oynadığı futbol ile parmak ısırttı. Ünlü sanatçı “Bana boşuna Ronaldo Morgül demiyorlar” dedi.Kağıthane’deki Vip Halı Saha’da gerçekleştirilen organizasyon oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Dünya Engelliler Günü’ için engellilerle bir araya gelen ünlü sanatçılar arasında Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Yılmaz Morgül, Aslı Hünel, İsmail Baki, Ruhi Sarı, Tolga Güleç, Meral Konrat, survivor yarışmacıları Burçak Tuncer , Erdi Ünver ve Mıgır Güzelyan da vardı. Futbol maçı için gelen eski milli futbolcular arasında ise Cihan Haspolatlı, Emre Aşık, Hasan Kabze, Fevzi Elmas, Faruk Atalay, Hayati Köse, Serkan Balcı ve Sonat Göksel yer aldılar. Tayyar Işıksaçan’nın sunuculuk yaptığı TRT Spor’dan da Alp Pehlivan’nın yorumcu olarak katkı verdiği gösteri maçında galip gelen milli futbolculara günün anısına plaketler ve kupa verildi.Yirmi engelliye mesleki eğitim…Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan son üç yıldır gerçekleştirdikleri bu organizasyonun artık geleneksel bir hale geldiğini belirterek destek veren herkese teşekkür etti. Kaplakarslan geçtiğimiz Ekim ve Kasım aylarındaAmerika’daki üç şehirde düzenlenen konserlerden elde edilen gelirlerin bu organizasyon ile bir araya getirildiğini, Altıer Fashion & Beauty Center işbirliğiyle değeri iki yüz kırk bin lira olan, yirmi engelli bireye moda tasarımı ve modelistlik bursu vererek onları meslek sahibi yapacaklarını söyledi.Vizyon Production, Bonart Ajans ve Şeniz Ulusoy organizasyonu ile gerçekleşen etkinliğe ayrıca Türk Kızılay’ı, Kadıköy Belediyesi, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, Ukko Pharma, Altıer Fashion & Beauty Center, İstanbul Fırıncılar Odası, Vipp Halı Saha, Mercan Promosyon, Vip Taşımacaılık, Sait Helvacı, Savoy Pastaneleri, Ekler İstanbul, Adem & Havva Sağlık Grubu, City Ambulans, Ufkun Medya, By Aytaç Technical Productİon, Çetinler Gıda ve Meba Güvenlik firmalarının katkı verdiler.

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Son Güncelleme: 04.12.2019 10:09
Anahtar Kelimeler:
Engelliler GünüEngelsiz Yaşam Vakfı
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