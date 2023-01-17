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ENES FURKAN BİLGİÇLİ İMZALI “GLOBAL STAR AWARDS” GÖRKEMLİ TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU

İş insanı ve ünlü organizatör Enes Furkan Bilgiçli imzalı 2023 yılının ilk ödül töreninde yine ilkler gerçekleşti.

17 Ocak 2023 Salı 15:15
ENES FURKAN BİLGİÇLİ İMZALI “GLOBAL STAR AWARDS” GÖRKEMLİ TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: AZİZ KARATAŞ

İstanbul’un en gözde mekanlarından biri olan Kuğu Gölü İstanbul’da düzenlenen gece, sanat, siyaset, medya, magazin ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Gökay Kalaycıoğlu’nun üstlendiği ve kırmızı halı yerine farkındalık yaratmak amacıyla mavi halı konsepti uygulanan törende yıldızlar geçidi yaşandı. Sokak hayvanlarına farkındalık yaratmak amacıyla bir araya gelen davetliler arasında yakın zamanda annesini kaybeden Yılmaz Morgül “Ben hayvanım, yaşamak istiyorum” pankartı açarak ülkemizdeki hayvan şiddetine karşı protesto gösteri yaptı.

“Global Starlar Ödülle Taçlandı”

Geceye Nermin Öztürk , Gökhan Taşkın, Esin Yum, TGRT haber Yasemin Bozkurt, Pınar Ergüner, Yeliz Yeşilmen, Bedia Teymur, Kürşat Gürel, Hünkar Göksu, CINE5TV, Fethi Demirkol , Maral, 50FIFTY, Gamze Uyguntürk, Nilay Dorsa, Neshe, Kanal7 Haber, Fatih Bulut gibi duayen isimlerde katıldı.

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Enes Furkan Bilgiçli
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