Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,066.26
ALTIN
801.00
DOLAR
13.87
STERLİN
18.84
EURO
15.71
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel alacak
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel...
Beykent Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 33 Öğretim...
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim...
Biruni Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak
Biruni Üniversitesi 41 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ender Çalışkan’dan anlamlı ‘RÜYA’ çalışması

10 Ocak 2022 Pazartesi 14:23
9 Okunma
Ender Çalışkan’dan anlamlı ‘RÜYA’ çalışması

Haber: Aslan Sayım

Başarılı sanatçı Ender Çalışkan yapmış olduğu birçok projenin ardından yeni bir çalışmayla gündeme oturmaya hazırlanıyor.

Yıllarca Sertab Erener'den dinlemiş olduğumuz ‘RÜYA’ ile özellikle son dönemlerde çok ciddi anlamda sorun haline gelen bir konuya dikkat çekiyor: Kadın ve çocuğa yönelik şiddet, istismar, kadın ve çocuk cinayetlerine kendine ait yorumuyla parmak basıyor.

 Türk pop müziğinin hafızası Sezen Aksu, ezber bozan aranjesiyle Uzay Heparı ve ülkemizin en güçlü seslerinden Sertab Erener'den aldığı bu çok kıymetli emanetin hakkını vermeyi kalbinin bir borcu olarak görerek, en büyük hayallerinden birisini gerçeğe dönüştürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Ender Çalışkandan Anlamlı RÜYA çalışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uriel, Almanya’nın yeni süperstarıyla düet yapacak!
Uriel, Almanya’nın yeni süperstarıyla düet yapacak!
Sadullah Keleş'ten "Yüzüme Vurma"
Sadullah Keleş'ten "Yüzüme Vurma"
DEV ORKESTRA
DEV ORKESTRA
Tuğçe Kandemir’den dinleyicilerine yeni yıl sürprizi!
Tuğçe Kandemir’den dinleyicilerine yeni yıl sürprizi!
Sevda Giray, 2022 yılına yeni tekli çalışması "Feraset" ile giriyor
Sevda Giray, 2022 yılına yeni tekli çalışması "Feraset" ile giriyor
Cankat Erdoğan sevenleriyle buluşuyor
Cankat Erdoğan sevenleriyle buluşuyor
VE KARŞINIZDA, GÖLGE RAYAN
VE KARŞINIZDA, GÖLGE RAYAN
Bengisu Kayabaşı yeni yaşını kutladı
Bengisu Kayabaşı yeni yaşını kutladı
Güzel Şarkıcı Ayçam Gönen’i Salladı
Güzel Şarkıcı Ayçam Gönen’i Salladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma