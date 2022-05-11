EN QUALITY ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

HABER. DİNÇER KARACALAR
Cahide Show ekibinin birbirinden renkli ve eğlenceli dans gösterisiyle başlayan gecede eğlencenin fitili ateşlendi. Quality of Magazine’in Genel Yayın Yönetmeni duayen gazeteci Salih Keçeci açılış konuşmasında 13 yıldır büyük bir özveri ve emekle bugünlere gelmenin sevincini tüm misafirlerle paylaştı. Gecenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı ödül töreninde sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 40 ödül sahiplerini buldu.
Ünlü İsimlerle 13. Yıl Pastası Kesildi
Salih Keçeci geceye katılan ünlü isimleri sahneye davet ederek, 13. yıl pastasını hep birlikte kestiler. Büyük bir coşkuyla yeni yaşını kutlayan derginin gecesi eğlence dolu anlara sahne oldu.
Cem Belevi Performansıyla Geceye Damgasını Vurdu
Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Cem Belevi, şarkıları ve performansıyla herkesi doyasıya eğlendirdi. Sahnede enerjisiyle kendine hayran bırakan Belevi, geceye eğlence dolu bir final yaptı.
Ebru Yaşar'dan Ödül Evi Açıklaması
Quality of Magazine ödül töreninde de ‘Yılın En İyi Albümü’ ve ‘En İyi Düet’ kategorisinde iki ödüle layık görülen Ebru Yaşar, daha önce almış olduğu ödülleri için bir ‘Ödül Evi’ yaptırdığı ile ilgili soruya: “ Vallahi orada astarı yüzünden pahalıya geldi arkadaşlar. Keşke bu işe girişmeseydim dedim ama ben zaten evi yaptırana kadar ödüller de maşallah artıyor. Oraya bir dolap yaptır buraya dolap koydur derken bayağı bir masrafa soktu beni. Alana kadar bayağı yer kalmayacak. Her an evi değiştirdim arkadaşlar falan diye de dönebilirim size” dedi.
En Quality Ödül Alanların Listesi
Sanat Ödülleri:
Yaşam Boyu Onur Ödülü – Zafer Ergin
Yaşam Boyu Onur Ödülü – Derya Baykal
Yaşam Boyu Onur Ödülü – Ali Poyrazoğlu
Quality Meslek Onur Ödülü – Faruk Bayhan
Quality Onur Ödülü - İlker İnanoğlu
Quality Özel Ödülü – 16. Gurur yılı – Arka Sokaklar
En Quality Dizi – Teşkilat- Tims&B Production
En Quality Kadın Oyuncu – Pınar Deniz
En Quality Erkek Oyuncu – Çağlar Ertuğrul
En Quality Kadın Sanatçı – Ziynet Sali
En Quality Erkek Sanatçı – Cem Belevi
En Quality Şarkı – Dünyadan Uzak – Sakiler
En Quality Albüm ve Düet – Ebru Yaşar Sevme Albümü- İçime Ata Ata
Medya Ödülleri:
En Quality Haber Sunucusu – İsmail Küçükkaya – FOX TV
En Quality Haber Merkezi – Show TV Haber Merkezi
En Quality Magazin Programı – Kanal D Magazin
En Quality Sabah Kuşağı Programı – Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa – TV8
En Quality Talk Show Programı – Aslı Şafak’la İşin Aslı – Bloomberg TV
En Quality Youtube İçerik Üreticisi – Merve Özkaynak
En Quality Gazeteci – Bülent Cankurt
Spor Ödülleri:
En Quality Teknik Direktör – Abdullah Avcı
En Quality Takım – Trabzonspor
İş Dünyası Ödülleri:
Quality Onur Ödülü – Sabri Yiğit
En Quality Proje – Ağaoğlu Maslak 1453
En Quality Mekan – Cahide Palazzo
En Quality Yatırımcı İş İnsanı – Şehmus Şerbetçi
En Quality Turizm Oteli – Babylon Town Otel
En Quality İş İnsanı – Kadir Yücelbaş
En Quality Otomotiv Firması – Mapar Otomotiv
En Quality Tekstil Firması – Damat & Tween
En Quality Filo Kiralama Şirketi – YKT Filo Kiralama
En Quality Sosyal Sorumluluk Projesi – Meritta Projesi – Merit Otelleri
En Quality Dernek – AHBAP Derneği
En Quality Ev Tekstil Markası – Le Maranj
En Quality Teknoloji Firması – Eron Yazılım
En Quality Hekim – Prof. Dr. Ümit Özekici
En Quality Diş Kliniği – Dent Hellö
En Quality Saç Ekim Merkezi – Smile Hair Clinic
En Quality Doğrudan Satış Şirketi – Qnet Türkiye
En Quality Yabancı Yatırımcı – Nolte Küchen
En Quality Mobilya Markası – Stella Mobilya
Önce Vatan Gazetesi