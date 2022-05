EN QUALITY ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

HABER. DİNÇER KARACALAR

Cahide Show ekibinin birbirinden renkli ve eğlenceli dans gösterisiyle başlayan gecede eğlencenin fitili ateşlendi. Quality of Magazine’in Genel Yayın Yönetmeni duayen gazeteci Salih Keçeci açılış konuşmasında 13 yıldır büyük bir özveri ve emekle bugünlere gelmenin sevincini tüm misafirlerle paylaştı. Gecenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı ödül töreninde sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 40 ödül sahiplerini buldu.

Ünlü İsimlerle 13. Yıl Pastası Kesildi

Salih Keçeci geceye katılan ünlü isimleri sahneye davet ederek, 13. yıl pastasını hep birlikte kestiler. Büyük bir coşkuyla yeni yaşını kutlayan derginin gecesi eğlence dolu anlara sahne oldu.

Cem Belevi Performansıyla Geceye Damgasını Vurdu

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Cem Belevi, şarkıları ve performansıyla herkesi doyasıya eğlendirdi. Sahnede enerjisiyle kendine hayran bırakan Belevi, geceye eğlence dolu bir final yaptı.

Ebru Yaşar'dan Ödül Evi Açıklaması

Quality of Magazine ödül töreninde de ‘Yılın En İyi Albümü’ ve ‘En İyi Düet’ kategorisinde iki ödüle layık görülen Ebru Yaşar, daha önce almış olduğu ödülleri için bir ‘Ödül Evi’ yaptırdığı ile ilgili soruya: “ Vallahi orada astarı yüzünden pahalıya geldi arkadaşlar. Keşke bu işe girişmeseydim dedim ama ben zaten evi yaptırana kadar ödüller de maşallah artıyor. Oraya bir dolap yaptır buraya dolap koydur derken bayağı bir masrafa soktu beni. Alana kadar bayağı yer kalmayacak. Her an evi değiştirdim arkadaşlar falan diye de dönebilirim size” dedi.

En Quality Ödül Alanların Listesi

Sanat Ödülleri:

Yaşam Boyu Onur Ödülü – Zafer Ergin

Yaşam Boyu Onur Ödülü – Derya Baykal

Yaşam Boyu Onur Ödülü – Ali Poyrazoğlu

Quality Meslek Onur Ödülü – Faruk Bayhan

Quality Onur Ödülü - İlker İnanoğlu

Quality Özel Ödülü – 16. Gurur yılı – Arka Sokaklar

En Quality Dizi – Teşkilat- Tims&B Production

En Quality Kadın Oyuncu – Pınar Deniz

En Quality Erkek Oyuncu – Çağlar Ertuğrul

En Quality Kadın Sanatçı – Ziynet Sali

En Quality Erkek Sanatçı – Cem Belevi

En Quality Şarkı – Dünyadan Uzak – Sakiler

En Quality Albüm ve Düet – Ebru Yaşar Sevme Albümü- İçime Ata Ata



Medya Ödülleri:

En Quality Haber Sunucusu – İsmail Küçükkaya – FOX TV

En Quality Haber Merkezi – Show TV Haber Merkezi

En Quality Magazin Programı – Kanal D Magazin

En Quality Sabah Kuşağı Programı – Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa – TV8

En Quality Talk Show Programı – Aslı Şafak’la İşin Aslı – Bloomberg TV

En Quality Youtube İçerik Üreticisi – Merve Özkaynak

En Quality Gazeteci – Bülent Cankurt

Spor Ödülleri:

En Quality Teknik Direktör – Abdullah Avcı

En Quality Takım – Trabzonspor



İş Dünyası Ödülleri:

Quality Onur Ödülü – Sabri Yiğit

En Quality Proje – Ağaoğlu Maslak 1453

En Quality Mekan – Cahide Palazzo

En Quality Yatırımcı İş İnsanı – Şehmus Şerbetçi

En Quality Turizm Oteli – Babylon Town Otel

En Quality İş İnsanı – Kadir Yücelbaş

En Quality Otomotiv Firması – Mapar Otomotiv

En Quality Tekstil Firması – Damat & Tween

En Quality Filo Kiralama Şirketi – YKT Filo Kiralama

En Quality Sosyal Sorumluluk Projesi – Meritta Projesi – Merit Otelleri

En Quality Dernek – AHBAP Derneği

En Quality Ev Tekstil Markası – Le Maranj

En Quality Teknoloji Firması – Eron Yazılım

En Quality Hekim – Prof. Dr. Ümit Özekici

En Quality Diş Kliniği – Dent Hellö

En Quality Saç Ekim Merkezi – Smile Hair Clinic

En Quality Doğrudan Satış Şirketi – Qnet Türkiye

En Quality Yabancı Yatırımcı – Nolte Küchen

En Quality Mobilya Markası – Stella Mobilya