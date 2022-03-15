"En kısa zamanda bir single ile sahnelere döneceğim"

HABER: DİNÇER KARACALAR

2003 Eski Türkiye güzeli Zeynep Yılmaz modelliğin yanı sıra şarkıcılığa adım atarak sahnelerde boy göstermişti. Ani bir kararla yurt dışında yaşamaya karar veren ve beş yıl aradan sonra Türkiye'ye dönme kararı alan güzel, Zeynep Yılmaz yurt dışı bana göre değil Ülkemi çok özledim aldığım karar İle tekrar Türkiye'ye dönüp İstanbul'a yerleştim hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim dedi.Sahneleri çok özlediğini söyleyen Yılmaz en kısa zamanda bir single ile sahnelere döneceğini belirtti.