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En İyi Konser Ödülü Erol Evgin’e Verildi

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23 Eylül 2020 Çarşamba 16:43
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En İyi Konser Ödülü Erol Evgin’e Verildi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

 

8.’si Düzenlenen ACE of  M.I.C.E.  Awards 2020

En İyi Konser Ödülü Erol Evgin’e Verildi

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin'in, sanat hayatının 50. yılını kutladığı görkemli konseri, bu yıl 8.’si düzenlenen ACE of  M.I.C.E.  Awards 2020 Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nde “En İyi Konser” ödülünü aldı.

En İyi Konser

Konserin organizasyonunu üstlenen Delano Event, her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of  M.I.C.E.  Awards  2020'ye “Erol Evgin 50. Sanat Yılı Konseri” ile katıldı. İçlerinde Antalya’da düzenlenen Jennifer Lopez konserinin de olduğu 10 konserin yarıştığı kategoride en iyi konser ödülünü “Erol Evgin 50. Sanat Yılı Konseri” kazandı.

Erol Evgin ve Delano Event Operasyon Direktörü Işıl Evgin, ödülün sevincini birlikte paylaştılar.

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Anahtar Kelimeler:
ACE Of  M.I.C.E.  Awards 2020En Iyi Konser ödülüErol Evgin
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