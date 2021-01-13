Emsal Doğan İle Güzelleşmeye Hazır mısınız?

HABER: ASLAN SAYIM

Türkiye genelinde 26 tane güzellik salonu olan Emsal Doğan yeni formülleriyle takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Demet Akalın, Linet ve birçok ünlü isim Emsal Doğan’ı tercih ediyor. Çıkarttığı kozmetik ürünler ödül alıyor. Emsal Doğan başarıya doymuyor!

Zayıflatan ve Gençleştiren kahvesi satışta!

Kahvede Kolajenin içinde bulunan bir aminoasit olan glisin, mide asidi üretimini desteklerken daha iyi bir sindirim oluşmasını destekliyor. Hyaluronik Asit vücudumuzun bütün bağ dokularında ciltte doğal olarak bulunan cilde nemlilik veriyor. Bu kahvede yok yok! Hem zayıflıyor hem güzelleşiyoruz. Kolajen ve Hyaluronik Asit bir arada bu kahvede.