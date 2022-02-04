Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,954.22
ALTIN
784.93
DOLAR
13.55
STERLİN
18.34
EURO
15.51
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim...
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
Yapımcı Görkem Uludüz yeni sinema projesinin startını Lüleburgaz'da verdi
Yapımcı Görkem Uludüz yeni sinema...
Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama Modelleri
Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama...
İş fırsatları için hemen tıkla!

EMRAH YILMAZ YENİ YAŞINA YILMAZ MORGÜL ILE GİRDİ

Son dönemlerin en çok konuşulan, fenomen ismi Emrah Yılmaz'ın geleneksel doğum günü partisi herkesin dilinde.

04 Şubat 2022 Cuma 17:12
EMRAH YILMAZ YENİ YAŞINA YILMAZ MORGÜL ILE GİRDİ

Korcan Yiğit - İstanbul 

Daha önce Niran Ünsal, Hüsnü Şenlendirici ve Korcan Yiğit gibi bir çok ünlü sanatçının sahne aldığı bu geleneksel doğum günü partilerinde bu yıl Yılmaz Morgül sahne aldı. Sadece iş yaptığı müşterilerinin davetli olduğu parti, Ankara Sheraton Otel'de gerçekleşti. Yine Ankara Sheraton Otel'de düzelediği, özel kapalı grup yılbaşı partisinde Safiye Soyman'ı sahneye çıkartan, yine Tuğba Özay ile kestane partisi düzenleyen 332+'ın sahibi Emrah Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de sadece geceye sponsor olan firmaların katılabileceği özel bir Bülent Ersoy konseri organize ediyor. Seçkin firmaların sponsor olduğu bu konserlere 

sanat ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim de iştirak ediyor. Daha önce Ajda Pekkan, Emel Sayın, Ferhat Göçer, Ebru Gündeş, Seda Sayan, Yıldız Tilbe, Demet Akalın, Haktan, Koray Avcı, Seray Sever konserleri de düzenleyen fenomen isim Emrah Yılmaz Bülent Ersoy'dan sonra sürpriz bir ismi, Hollywood'dan bir dünya starını Türkiye'ye getireceğini ve bu organizasyon için şimdiden sponsor anlaşmalarının neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KORCAN YİĞİTEmrah YılmazYılmaz MorgülFenomenönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldız yine zirveye çıkıyor
Yıldız yine zirveye çıkıyor
BUDAK VE YALÇINTAŞ KIRDI GEÇTİ!
BUDAK VE YALÇINTAŞ KIRDI GEÇTİ!
Göğüs ve Bacak Dekoltesinden Bize Yer Kalmıyor
Göğüs ve Bacak Dekoltesinden Bize Yer Kalmıyor
Can Temiz’in yüklerinden kurtulma yolculuğu
Can Temiz’in yüklerinden kurtulma yolculuğu
Tuğba Ünal’a 2 Ödül Daha
Tuğba Ünal’a 2 Ödül Daha
Coşkun Sabah; İşlerim tıkır tıkır yolunda
Coşkun Sabah; İşlerim tıkır tıkır yolunda
SONER ARICA’DAN “ISLAK MENDİL”
SONER ARICA’DAN “ISLAK MENDİL”
Erol Evgin Ankaralıları mest etti
Erol Evgin Ankaralıları mest etti
Ünlü Fenomen Zeynep Odabaşoğlu’ndan İtiraf: Oyunculuk Zor Zanaat
Ünlü Fenomen Zeynep Odabaşoğlu’ndan İtiraf: Oyunculuk Zor Zanaat

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma