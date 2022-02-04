EMRAH YILMAZ YENİ YAŞINA YILMAZ MORGÜL ILE GİRDİ

Korcan Yiğit - İstanbul

Daha önce Niran Ünsal, Hüsnü Şenlendirici ve Korcan Yiğit gibi bir çok ünlü sanatçının sahne aldığı bu geleneksel doğum günü partilerinde bu yıl Yılmaz Morgül sahne aldı. Sadece iş yaptığı müşterilerinin davetli olduğu parti, Ankara Sheraton Otel'de gerçekleşti. Yine Ankara Sheraton Otel'de düzelediği, özel kapalı grup yılbaşı partisinde Safiye Soyman'ı sahneye çıkartan, yine Tuğba Özay ile kestane partisi düzenleyen 332+'ın sahibi Emrah Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de sadece geceye sponsor olan firmaların katılabileceği özel bir Bülent Ersoy konseri organize ediyor. Seçkin firmaların sponsor olduğu bu konserlere

sanat ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim de iştirak ediyor. Daha önce Ajda Pekkan, Emel Sayın, Ferhat Göçer, Ebru Gündeş, Seda Sayan, Yıldız Tilbe, Demet Akalın, Haktan, Koray Avcı, Seray Sever konserleri de düzenleyen fenomen isim Emrah Yılmaz Bülent Ersoy'dan sonra sürpriz bir ismi, Hollywood'dan bir dünya starını Türkiye'ye getireceğini ve bu organizasyon için şimdiden sponsor anlaşmalarının neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.