Emrah Yıldırım Ah İstanbul Şarkısı Müzik Listelerinde Yerini Aldı!

HABER: ASLAN SAYIM

Güçlü sesi sanatçı Emrah Yıldırım’dan sonbahar kış şarkısı geldi! Ünlü sanatçı Ahmet Kaya’ya benzeyen ses tonu ile binlerce kişi tarafından beğenilen şarkısı ile müzik listelerinde yerini aldı. Başarılı sanatçının klibi İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde çekildi.

Emrah Yıldırım’ın duygusal şarkısı dinleyicilerinden tam not aldı

Ah İstanbul isimli şarkının sözü ve Müziği Ferhat Tunç imzası taşıyor. Aranjörlüğünü Nihat Ulaş üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise yine Nihat Ulaş yer alıyor.

Emrah Yıldırım Ah İstanbul isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Klip Link: https://youtu.be/UK4HnWKSY9I