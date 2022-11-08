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Emrah Yıldırım Ah İstanbul Şarkısı Müzik Listelerinde Yerini Aldı!

Emrah Yıldırım “Ah İstanbul” isimli şarkısı ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı. 

08 Kasım 2022 Salı 14:55
Emrah Yıldırım Ah İstanbul Şarkısı Müzik Listelerinde Yerini Aldı!

HABER: ASLAN SAYIM

Güçlü sesi sanatçı Emrah Yıldırım’dan sonbahar kış şarkısı geldi! Ünlü sanatçı Ahmet Kaya’ya benzeyen ses tonu ile binlerce kişi tarafından beğenilen şarkısı ile müzik listelerinde yerini aldı. Başarılı sanatçının klibi İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde çekildi. 

Emrah Yıldırım’ın duygusal şarkısı dinleyicilerinden tam not aldı

Ah İstanbul isimli şarkının sözü ve Müziği Ferhat Tunç  imzası taşıyor.  Aranjörlüğünü Nihat Ulaş üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise yine Nihat Ulaş yer alıyor.

Emrah Yıldırım Ah İstanbul isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı  Hayrettin Güneş  yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor. 

Klip Link: https://youtu.be/UK4HnWKSY9I

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emrah YıldırımGrand Müzik
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