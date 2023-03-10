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Emrah Çalapkulu’nun Depremzelere Destek Şarkısı ‘Affet Beni’ Yayında! 

Şimdiye kadar yayınladığı sözü ve müziği kendisine ait şarkılarla müzikseverlerin beğenisini toplayan sanatçı, örnek olacak duyarlılığıyla ‘Affet Beni’ isimli teklisini taçlandırdı. 

10 Mart 2023 Cuma 11:21
Emrah Çalapkulu’nun Depremzelere Destek Şarkısı ‘Affet Beni’ Yayında! 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Depremin ilk gününden beri deprem bölgesinde bulunan Sanatçı, yayınlanan teklinin tüm dijital ve olası konserlerinin gelirini depremzedelere bağışlayacağını duyurdu. Emrah Çalapkulu; ‘Büyük bir hassasiyet duyduğum depremzeler için projeleştirdiğim şarkılarımın tüm konser ve dijital gelirlerini bağışlayacağım, aynı zamanda bir noktaya da dikkat çekmek isterim ki müzik yalnızca eğlence aracı değildir. Ben müziğin iyileştirici gücüne inanıyorum. Geçimini müzikle sağlayan tüm müzisyenlerin ve ekibim için devamlılığın olması noktasında şarkımı yayınladım, umarım yaralarımızı bir an önce sararız’ dedi. 

Emrah Çalapkulu şarkısı için duayen isimlerle bir araya geldi. Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle birlikte şarkıya enfes bir yorum kattı. Aynı zamanda şarkının yaylılarını İstanbul Strings üstlendi. Şarkının aranjesi Mehmethan Dişbudak imzası taşırken, klip çekimleri için yönetmen koltuğuna ise Buğra Karaçam oturdu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emrah Çalapkulu
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