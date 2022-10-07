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EMRAH ÇALAPKULU'DAN YENİ ŞARKI

Şarkıcı Emrah Çalapkulu, besteciliğinin ilham kaynağı ve ilk yazdığı şarkısı olan Fallarda Sen'i görücüye çıkardı.

07 Ekim 2022 Cuma 13:39
EMRAH ÇALAPKULU'DAN YENİ ŞARKI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Her zaman kaliteli müziği savunan Çalapkulu, "Müzisyenliği iş olsun diye değil kalpten gelerek yapıyorum. O yüzden de güzel işler çıkardığıma inanıyorum. Benim için çok kıymetli, anlamlı bir şarkı olan Fallarda Sen'i artık dinleyiciye emanet ediyorum" dedi.

Müzisyen kimliğinin oluşmasında oldukça büyük bir motivasyon olan şarkının bestesi de bir o kadar romantik notalarla oluşuyor.

Sözü ve müziği Emrah Çalapkulu'na ait olan Fallarda Sen 388+ etiketiyle tüm dijital platformlarda...

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 07.10.2022 13:42
Anahtar Kelimeler:
Emrah ÇalapkuluFallarda Sen
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