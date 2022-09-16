EMRAH ÇALAPKULU: 3 KELİMEYLE ŞARKI SÖYLEYİP SANATÇIYIM DİYORLAR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik piyasasında kaliteli müzik yapanların azaldığını söyleyen Çalapkulu, "Herkese saygım sonsuz ama gerçekten 30 saniye dinlemeye dayanamadığım şarkıcılar var. Kaliteli müzik yapanlar azaldı. Yani toplasan 3 kelimeyle şarkı söyleyenler biliyoruz ve kendilerine sanatçı diyorlar. Bence bu asıl sanatçılarımıza yapılan büyük bir haksızlık. Argo sözlerle halka hitap etmeye çalışıyorlar. Bana göre sanatçılık bu değil. Ben sanatçıyım demektense bunu halkın söylemesi daha değerli" dedi.

Yeni projesi için de kolları sıvayan Emrah Çalapkulu, yakın zamanda sevenlerine çok özledikleri bir tarzla geleceğini duyurdu