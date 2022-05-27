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EMRAH BİLİCİ YAZA "GERİ DÖN" İLE GİRDİ

27 Mayıs 2022 Cuma 15:39
EMRAH BİLİCİ YAZA "GERİ DÖN" İLE GİRDİ

HABER: İSMAİL GÖKGEZ

Pop ve fantezi müziğin güçlü yorumcuları arasında gösterilen başarılı sanatçı Emrah Bilici, geçtiğimiz günlerde yeni teklisini sevenleriyle paylaştı. Yaz aylarında hareketli bir parça yerine duygusallığı ve kalbe dokunmayı seçerek ters köşeyi tercih eden Bilici, sevgilinin arkasından "Geri Dön" diye sesleniyor. Şarkının bestesi ünlü sanatçıya aitken aranje, mix&mastering, prodüksiyon ve yönetmenlik konusunda kendisini Nihat Ulaş'a emanet etti. Başarılı solistin Youtube'daki "Emrah Bilici Music" adlı kanalında yayınlanan "Geri Dön" 2 hafta içerisinde 140.000 gibi hatırı sayılır bir izlenme sayısına ulaştı. Sevilen şarkıcının gerek çevresi, gerek hayranları ve gerek ailesi birbirinden değerli yorumlarıyla Bilici'yi desteklemekten de geri kalmadı.

Yeni şarkısını hayranlarına ithaf eden Emrah Bilici sevenlerine seslenirken şöyle söyledi: "Müzik hayatım boyunca beni hiç yalnız bırakmayan ve destekleyen siz sevenlerim sayesinde daha iyi işler yapmaya gayret ediyorum. Sizler beni motive ediyorsunuz. Bütün eserlerimi bağrınıza bastınız. Yeni parçam da sizlere emanet. Eminim emek verilen bütün işleri gönlünüzdeki en yüksek mertebeye koyacaksınızdır. Değerli yorumlarınız, izlemeleriniz ve dinlemeleriniz için hepinize kucak dolusu sevgiler..."

Son Güncelleme: 27.05.2022 15:41
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EMRAH BİLİCİ YAZA GERİ DÖN İLE GİRDİ
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