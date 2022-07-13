Emrah; Ajda Pekkan Elbisesi Bana Uğur Getirecek

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Emrah; Söz ve müziği Zeki Güner, düzenlemesi Cenk Kandıralı imzalı Deliler ile oldukça iddialı bir çıkış yapmayı planlıyor. Şarkısının gücüne inanan sanatçının video klibinin yönetmen koltuğunda Mahmut Baldemir imzası var. Klibinde kaybeden insanların bir umut hikayesini anlatan Emrah tarzıyla da dikkat çekiyor. Styling çalışmaları aşamasında bir koleksiyoner arkadaşı Emrah’a şans getirsin diye Ajda Pekkan’ın sahnede giydiği elbisesini hediye etti. Bu hediyenin çok büyük bir anlam ifade ettiğini söyleyen Emrah: “Ajda Pekkan benim idolümdür, elbisesi bana uğur getireceğine ünanıyorum ve çok heyecanlıyım.” dedi.