Emra Dolen’nin Felsefe’si

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz haftalarda ilk çalışması Deliler’i müzikseverlerle paylaşan ve büyük beğeni toplayan EmraDolen çalışmalarına hiç ara vermeden sözü ve müziği Zeki Güner’e ait olan Felsefe isimli hareketli şarkısını yayınladı.

Klip İçin Milli Sporcudan Boks Dersleri Aldı

Sevgilisinden ayrılan bir kadının yeni hayat planlarını anlattığı şarkının video klibindeEmraDolen, hırslarını spor yaparak atan bir kadını oynadı. Başarılı şarkıcı video klibi için milli sporcu Türkiye şampiyonu Yavuz Aktunç’tan haftalarca boks dersleri aldı. Düzenlemesi Esad Fidan, video klip yönetmenliğini Mahmut Baldemir’in yaptığı Felsefe tüm dijital platformlarda yayında.