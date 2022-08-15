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Emra Dolen’den Felsefe

Klip İçin Milli Sporcudan Boks Dersleri Aldı!

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:21
Emra Dolen’den Felsefe

HABER: DİNÇER KARACALAR

Genç müzisyen Emra Dolen, yeni çalışması “Felsefe”yi DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Geçtiğimiz haftalarda ilk çalışması Deliler’i müzikseverlerle paylaşan ve büyük beğeni toplayan Emra Dolen çalışmalarına hiç ara vermeden sözü ve müziği Zeki Güner’e ait olan Felsefe isimli hareketli şarkısını yayınladı.

Klip İçin Milli Sporcudan Boks Dersleri Aldı

Sevgilisinden ayrılan bir kadının yeni hayat planlarını anlattığı şarkının video klibinde Emra Dolen, hırslarını spor yaparak atan bir kadını oynadı. Başarılı şarkıcı video klibi için milli sporcu Türkiye şampiyonu Yavuz Aktunç’tan haftalarca boks dersleri aldı. Düzenlemesi Esad Fidan, video klip yönetmenliğini Mahmut Baldemir’in yaptığı Felsefe tüm dijital platformlarda yayında.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emra Dolen
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