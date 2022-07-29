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Emirhan Turan’dan ‘Pembe Mezarlık’a arabesk yorum

19 yaşındaki genç müzisyen Emirhan Turan, sürpriz bir şarkıya imza attı. Turan, rock grubu Model’in sevilen şarkısı “Pembe Mezarlık”ın arabesk versiyonunu hazırladı. Büyük beğeni toplayan şarkıyla müzik dünyasında gündem olan Turan, şimdi yeni bir sürpriz hazırlığında.

29 Temmuz 2022 Cuma 10:54
Emirhan Turan’dan ‘Pembe Mezarlık’a arabesk yorum

HABER: DİNÇER KARACALAR

2018 yılından bu yana hayata geçirdiği müzik çalışmalarıyla dikkat çeken Emirhan Turan, rock müziğin sevilen gruplarından Model’in “Pembe Mezarlık” adlı şarkısına yepyeni bir yorum getirdi. Turan, hazırladığı arabesk versiyona Recep Çalışkan’la birlikte hayat verdi. Dijital platformlarda yayınlanan eser, müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.

SÜRPRİZ YOLDA

“Pembe Mezarlık Arabesk”, YouTube’un trendler listesinde 14’üncü sıraya kadar yükseldi. 2 haftayı aşkın süre trendler listesinden inmeyen şarkının bu başarısı, müzik dünyasında gözleri Emirhan Turan’ın üzerine çevirdi. Bu çıkışı sürdürmek isteyen Turan, şimdilerde yeni bir şarkı üzerinde çalışıyor. Müzikseverleri yine şaşırtmayı hedefleyen genç müzisyen, sürprizini çok yakında paylaşacak.


 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emirhan TuranPembe MezarlıkModelModel Pembe Mezarlık
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