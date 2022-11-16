Emirhan Öztürk Zirveye Doğru İlerliyor

Trabzon Of'lu Emirhan Öztürk Trabzon Lisesi,Denizcilik Güverte Bölümü'nden mezun oldu,İstanbul'a taşındı,hayallerini gerçekleştirmek için 1 Yıl Sinema ve Dizi Oyunculuğu Eğitimi aldı,ilk oyunculuk kariyerine KanalD ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar Dizisi'nde verdi,bu dizede 2 bölüm oynadı,kariyerine birde tiyatro oyunculuğunu ekledi.

Genç oyuncu Emirhan Öztürk,son 4 Yıl'dan bu yana birçok sinema,dizi,reklam ve bir de şarkı klibinde yer alırken,2022 Yılı Yazında Düzce’de çekilen Annis Ölüm Gecesi Filmi ile güzel bir çıkış yakaladı.Öztürk,"Çocukluğumun hayali olan oyunculuk, gençliğimin tutkusu haline dönüşünce ben de İstanbul'da 1 Yıl Sinema Oyunculuğu Eğitimi aldım, daha sonrada oyunculuk kariyerime tiyatro oyunculuğunu da ekledim.

6 Ay usta eğitmenlerden tiyatro oyunculuğu eğitimi aldıktan sonra oyunculuk özgüvenim geliştiği için egitimin önemini daha iyi kavradım.O nedenle sektörün temelinde eğitim çok önemli.Türk Sineması ve Dizi Sektörü de o nedenle eğitimlerini yurtiçi ve yurtdışında tamamlayan genç yönetmen ve senaristler sayesinde büyük ivme kazandı.Özellikle de yerli yapım sinema ve dizi filmler artık birçok yabancı televizyonlarda da yer alıyor.Geçen Yaz benimde oynadığım Annis Ölüm Gecesi Filmi de vizyona girdi ve iyi bir gişe yaptı.Bu film oyunculuk kariyerimde dönüm noktası oldu diyebilirim.Zira 2023 Yılı'nda gösterime girecek olan Dizi Film Projesi anlaşması imzaladım.İnşallah bu dizi ve yine çekimleri 2023 Yılı'nda başlayacak olan sinema filmi projesi 2023 Yılı'nda benim için güzel çıkış olacak"dedi.

Emirhan Öztürk'ün 3 Yıllık oyunculuk kariyerinde sinama,dizi,reklam ve ve klip oyunculuğu yeralırken,genç oyuncu,"En büyük oyunculuk sınavımı İnşallah Tiyatro ve TV Kamera Oyunculuğu ile sergilemek istiyorum.Çünkü tiyatro ve kamera oyunculuğunun sinema ve dizi çekimlerindeki gibi tekrarı yok,tamamen özgüvene bağlı.Bu da benim oyunculuk tecrübemi daha da yukarı taşıyacak" diyerek salon oyunculuğuna da göz kırptığının mesajlarını verdi...

EMİRHAN ÖZTÜRK

Haber: Nihat İlikcioğlu

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