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EMİR’DEN YENİ SİNGLE “NERDESİN AŞK”

Emir, 8 ay sonra sessizliğini bozuyor. Emir’in yeni şarkısı “Nerdesin Aşk”ı Sony Müzik Türkiye etiketiyle 27 Ocak’ta yayınlıyor.

24 Ocak 2023 Salı 12:04
EMİR’DEN YENİ SİNGLE “NERDESİN AŞK”

Pop müzik mevzu bahis olunca tüm dinamiklerine hâkim olan ve dinleyicisine kulak kabartan Emir’in “Nerdesin Aşk”ın sözleri Tüzzün ve kendisine ait. Bestesi Tüzzün’e ait olan şarkının aranjesi ise Osman Çetin imzalı.  Emir, katmanlı aranjesi ve müzikal dünyasının çeşitliliğiyle “Nerdesin Aşk” ile pop dünyasında kendi yerini sağlamlaştırmaya geliyor.

Şarkının, Erdi Sevinç yönetmenliğinde Platon Stüdyoları’nda çekilen klibinde Emir’i barışmak isteyen sevgili rolünde görüyoruz.

 

Emir’in yeni şarkısı “Nerdesin Aşk”, Sony Müzik Türkiye etiketiyle 27 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yayında.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
EmirNerdesin Aşk
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