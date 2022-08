EMİR CAN İĞREK’İN JOLLY JOKER YAZ KONSERLERİ KAPSAMINDA HARBİYE AÇIK HAVA’DA VERDİĞİ İLK KONSERİNDE TÜM BİLETLER TÜKENDİ

Jolly Joker tarihinde ilk kez moduna, havana, kafana tam da sana göre konserlerle 6 Ağustos tarihine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde. Jolly Joker’in 10 günlük konser maratonunda Emir Can İğrek Jolly Joker Harbiye Yaz Konserine özel performansla sahnedeydi. Harbiye sahnesinde ilk konserini veren sanatçıya gecede Cem Adrian, Derya Köroğlu, Zeynep Bastık eşlik etti. Hayranlarının tüm gece ayakta şarkılarına eşlik ettği Emir Can İğrek coşku dolu konserde seyiciden tam not aldı.

2008 yılında İstanbul’da müzikal yolculuğuna başlayan canlı müziğin popüler adresi Jolly Joker, geçen 13 yıl içinde kültür alanlarını genişleterek 10 şehirde 19 farklı mekanla büyük bir aileye dönüştü. Her yıl yaklaşık 1,5 milyona yakın müzikseveri ağırlayan Türkiye’nin en yaygın canlı müzik mekanı Jolly Joker, sevilen isimlerini Jolly Joker konserleri ile şehrin ve yaz aylarının en değerli mekanlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu’da müzikseverlerle buluşturuyor. Jolly Joker’in sahnesiyle bütünleşen isimlerle Harbiye Açık Hava sahnesinde 10 gün boyunca adeta yıldızlar geçidi yaşanacak. Konser maratonu, 29 Temmuz Yaşar, 30 Temmuz Gülşen, 31 Temmuz Emir Can İğrek, 1 Ağustos Hakan Altun, 3 Ağustos Selda Bağcan, 4 Ağustos Koray Avcı, 5 Ağustos Levent Yüksel devam edecek ve 6 Ağustos akşamı Yıldız Tilbe konserleriyle final yapacak.

Jolly Joker Konser Maratonuna Özel Performanslar

4 Ağustos akşamı Koray Avcı da Nurettin Rençber ve Elif Buse Doğan’ı sahnesinde ağırlayacak. 3 Ağustos’ta Selda Bağcan iki bölümden oluşacak konserini ilk yarısında Musa Göçmen’in şefliğinde Senfonrock ile, 2. Yarısında ise Selda Bağcan Orkestra ile gerçekleştirecek.

Program:

1 Ağustos Hakan Altun

2 Ağustos Yıldız Tilbe

3 Ağustos Selda Bağcan

4 Ağustos Koray Avcı

5 Ağustos Levent Yüksel

6 Ağustos Yıldız Tilbe

