Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.634,16
ALTIN
1.019,38
DOLAR
17,96
STERLİN
21,96
EURO
18,45
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi...
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Özel Yetenek Sınavı İle...
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve...
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı Personel Alacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

EMİR CAN İĞREK’İN JOLLY JOKER YAZ KONSERLERİ KAPSAMINDA HARBİYE AÇIK HAVA’DA VERDİĞİ İLK KONSERİNDE TÜM BİLETLER TÜKENDİ

Hakan Altun, Selda Bağcan, Levent Yüksel , Koray Avcı Jolly Joker konserleriyle yazın ilk ve tek Harbiye Açık Hava performanslarını gerçekleştirecek.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:31
EMİR CAN İĞREK’İN JOLLY JOKER YAZ KONSERLERİ KAPSAMINDA HARBİYE AÇIK HAVA’DA VERDİĞİ İLK KONSERİNDE TÜM BİLETLER TÜKENDİ

Jolly Joker tarihinde ilk kez moduna, havana, kafana tam da sana göre konserlerle 6 Ağustos tarihine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde. Jolly Joker’in 10 günlük konser maratonunda Emir Can İğrek Jolly Joker Harbiye Yaz Konserine özel performansla sahnedeydi. Harbiye sahnesinde ilk konserini veren sanatçıya gecede Cem Adrian, Derya Köroğlu, Zeynep Bastık eşlik etti. Hayranlarının tüm gece ayakta şarkılarına eşlik ettği Emir Can İğrek coşku dolu konserde seyiciden  tam not aldı.

2008 yılında İstanbul’da müzikal yolculuğuna başlayan canlı müziğin popüler adresi Jolly Joker, geçen 13 yıl içinde kültür alanlarını genişleterek  10 şehirde 19  farklı mekanla büyük bir aileye dönüştü. Her yıl yaklaşık 1,5 milyona yakın müzikseveri ağırlayan Türkiye’nin en yaygın canlı müzik mekanı  Jolly Joker,  sevilen isimlerini Jolly Joker konserleri ile  şehrin ve yaz aylarının en değerli mekanlarından  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu’da müzikseverlerle buluşturuyor. Jolly Joker’in sahnesiyle bütünleşen isimlerle Harbiye Açık Hava sahnesinde 10 gün boyunca adeta yıldızlar geçidi yaşanacak.  Konser maratonu, 29 Temmuz Yaşar, 30 Temmuz Gülşen, 31 Temmuz Emir Can İğrek, 1 Ağustos Hakan Altun, 3 Ağustos Selda Bağcan, 4 Ağustos Koray Avcı, 5 Ağustos Levent Yüksel devam edecek ve 6 Ağustos akşamı Yıldız Tilbe konserleriyle final yapacak. 

Jolly Joker Konser Maratonuna Özel Performanslar

4 Ağustos akşamı Koray Avcı da Nurettin Rençber ve Elif Buse Doğan’ı sahnesinde ağırlayacak. 3 Ağustos’ta Selda Bağcan iki bölümden oluşacak konserini ilk yarısında Musa Göçmen’in şefliğinde Senfonrock ile, 2. Yarısında ise Selda Bağcan Orkestra ile gerçekleştirecek. 

Program:

1 Ağustos Hakan Altun
2 Ağustos Yıldız Tilbe
3 Ağustos Selda Bağcan
4 Ağustos Koray Avcı
5 Ağustos Levent Yüksel
 6 Ağustos Yıldız Tilbe

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haber: Elif HayvalıEMİR CAN İĞREKİNJOLLY JOKER YAZ KONSERLERİHarbiye Açık Hava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizem Şahin King Combs’un klip güzeli
Gizem Şahin King Combs’un klip güzeli
Barış Gülay : Sapla Saman karışmış durumda! 
Barış Gülay : Sapla Saman karışmış durumda! 
Nesrin Ünal’dan Yeni Cover! Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor Yayında!
Nesrin Ünal’dan Yeni Cover! Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor Yayında!
Ayta Sözeri'den Muhteşem Konser
Ayta Sözeri'den Muhteşem Konser
SİBEL CAN’DAN BODRUM’DA SOLD OUT KONSER
SİBEL CAN’DAN BODRUM’DA SOLD OUT KONSER
Bebek’te Gece Hayatında Yeni Soluk “Chilai Meyhanesi”
Bebek’te Gece Hayatında Yeni Soluk “Chilai Meyhanesi”
Ercan Doğan müzik piyasasını yeni şarkısıyla  sallayacak!
Ercan Doğan müzik piyasasını yeni şarkısıyla  sallayacak!
Gürkan Talo'dan Türkiye'yi Sevindirecek Müjde
Gürkan Talo'dan Türkiye'yi Sevindirecek Müjde
Revart. Bahar Şahin ile klipte buluştu
Revart. Bahar Şahin ile klipte buluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول