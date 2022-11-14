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Emil Pars, Türkiye'de klip çekecek

Emil Pars 'Ağla' klibi için 800.000 bin TL'lik bütçe ayırdı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 11:56
Emil Pars, Türkiye'de klip çekecek

HABER: DİNÇER KARACALAR

﻿'Asla ' isimli tekli çalışması ile kısa sürede büyük bir başarıya ulaşan genç şarkıcı Emil Pars, yeni single çalışması ile müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Almanya'da yaşayan genç popçu, Avrupa'nın Avusturya, Fransa, Belçika'daki elde ettiği müzikal başarılar ile bilinen Pars, yenı yılda çıkaracağı 'Ağla' adlı yeni single çalışması ile sevenleriyle yeniden buluşacağının müjdesini verdi.

Türkiye'de klip çekmeye hazırlanıyor

800.000 Türk Lirası bütçe ayrılan klip; Kadıköy, Karaköy ve Eminönü'nde tarihi alanlarda çekilecek. Emil Pars, yaklaşık 100 kişilik bir ekiple, özel izinlerle çekilecek olan klip için önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emil Pars
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