Emel Sayın şokta! Selçuk Tekay'ın vefatı derinden sarstı...

HABER: DİNÇER KARACALAR

Emel Sayın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Besteci, söz yazarı ve keman virtüözü şef Selçuk Tekay'ın (68) vefat ettiğini duyurdu. Sayın; "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."mesajını paylaştı.

EMEL SAYIN "ŞOK OLDUM"

Olcay Ünal Sert'e konuşan Emel Sayın; "Selçuk, İstanbul da evinde kalp krizi geçirmiş. Benim de nikah şahidi olduğum eski eşi Elif aradı; 'nasılsın' dedim, 'İyi değilim, size de iyi haber veremiyorum.' dedi. Selçuk'un kalp krizi geçirdiğini söyleyince donup öylece kaldım, şok oldum.. Bugün hep aramak istedim, bir türlü arayamadım. Sanki garip birşey vardı içimde... 15 gündür görüşmüyorduk. İki ay önce benim için 'öldü' diye haber çıktı internette, o haberi görüp beni aramış ve 'Az daha kalpten gidiyordum' demişti, şimdi kendisinin kalp krizinden vefat ettiğini öğrendim. Çok üzgünüm..." dedi.

"BİRDEN BİRE SAHNEDE TEK BAŞIMA KALMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Selçuk Tekay'ın çok önemli bir besteci olduğunu belirten Emel Sayın; "35 yıldır beraber aynı sahneyi paylaştık. Çok kıymetli bir besteci, keman virtüözüydü. Sesi de güzeldi, sahnede çok uyumluyduk. Benim ne demek istediğimi daha ben söylemeden hemen anlardı... Hem iş hayatını hem özel hayatı paylaştık. Nikah şahidiydim, oğlu elimizde büyüdü... Öyle bütünleştik ki sahnede de aile gibi olmuştuk... Müzeyyen Senar, Zeki Müren dahil bütün assolistlerle çalıştı.. Birden bire sanki sahnede tek başıma kalmış gibi hissediyorum. Ailesinin ve sanat dünyasının başı sağolsun." dedi.

YENİ BİR ŞARKI İSTEMİŞTİ..

Selçuk Tekay'ın, 'Sen Benim Dünyamı Yıkıpta Gittin', 'Yorgunum Dostlarım', 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda', 'El Bebek Gül Bebek' besteleriyle daima yaşayacağını belirten Emel Sayın; "El Bebek Gül Bebek'i benim için yapmıştı. Yeni bir şarkı istemiştim ondan, 'söz çok önemli' demişti, sonrasında bir şiir gönderdim ona, o besteyi yaptı mı yapmadı bilmiyorum..." dedi.