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EMANET’İN YILDIZI HALİL İBRAHİM CEYHAN: “DİJİTAL PLATFORMLAR ÇOK DAHA ÖZGÜR”

01 Kasım 2022 Salı 13:36
EMANET’İN YILDIZI HALİL İBRAHİM CEYHAN: “DİJİTAL PLATFORMLAR ÇOK DAHA ÖZGÜR”

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

Sinemaport’un bu haftaki konuğu, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisiyle hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Halil İbrahim Ceyhan oldu. Ekranların sevilen isimlerinden Ceyhan, Sinemaport’tan Alper Ergez’e merak edilen birçok konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

MÜZİK SERÜVENİ NASIL BAŞLADI?

Single çalışmalarıyla da büyük beğeni toplayan Halil İbrahim Ceyhan’ın müziğe nasıl adım attığı da merak edilen konulardan biriyle. Ceyhan, Sinemaport’a verdiği röportajda; “Müziğe ilgim tam anlamıyla lise yıllarından sonra söz yazarlığı ve bestecilik anlamında çok daha profesyonel bir adıma ulaştı diyebilirim. Sonrasında İstanbul’da olmanın verdiği avantajlar ve oluşan çevre sayesinde asıl amacım söz ve beste vermekti. Stüdyolarda okuduğum demo şarkılar sayesinde yorumcu olmam konusunda da ısrarlar oluştu. Birkaç single çalışması yaptım.“ açıklamasıyla merak edilen müzik serüvenini de anlattı.

“DİJİTAL PLATFORM ULUSAL KANALLARA NAZARAN ÇOK

DAHA ÖZGÜR”

Halil İbrahim Ceyhan son dönemde sıkça konuşulan konularından dijital platformlar ile ilgili ise, “İzleyicinin istediği anda istediği içeriğe ulaşması konusunda çok güzel alternatif ve ortaya çok iyi projeler çıkıyor. Yaşama dair gerçekliklerin ulusal kanallara nazaran çok daha özgür dile getirilmesi konusundaki açık fikirlerin daha rahat yansıtıldığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Dijital platformda yer alan dizilere de sıcak bakan oyuncunun, önümüzdeki günlerde herhangi bir projede yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.

“OYUNCULUĞA KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ İLGİM VARDI”

Halil İbrahim Ceyhan, gündeme bomba gibi düşen röportajda oyunculuk serüvenine de anlattı. Küçük yaşlardan beri oyunculuğa ilgisi olduğunu söyleyen Ceyhan, “Küçük yaşlardan beri ilgim vardı oyunculuğa. İstanbul’a gelmemle birlikte açılan fırsat kapıları, bu alanlarda ilerlememde çok yardımcı oldu. İlk olarak bir klip çekiminde başladım oyunculuğa, sonrasında modellik yarışması derken birkaç dizi ve film projesinde yer aldıktan sonra son olarak "EMANET" oyunculuk kariyerimde çok güzel bir ilerleme kaydetti.” açıklamasını yaptı.

MÜZİSYENLİK Mİ OYUNCULUK MU?

Hem müzik hem de oyunculuk alanlarında sevilen işlere imza atan Halil İbrahim Ceyhan, Alper Ergez’in “Müzisyenlik mi yoksa oyunculuk mu?” sorunu da yanıtladı. İkisinin de duygusal olarak performans gerektiren meslekler olduğunu söyleyen Ceyhan, “Ama oyunculuk benim için çok ayrı bir yere sahip, oyuncu olmak çok daha ilgi alanımda. Her zaman söylediğim gibi müzik benim için hobi olarak hayatımın bir parçası olmuştur.” sözleriyle seçiminin oyunculuktan yana olduğunu açıkladı

Son Güncelleme: 01.11.2022 13:42
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EMANETİN YILDIZI HALİL İBRAHİM CEYHAN: DİJİTAL PLATFORMLAR ÇOK DAHA ÖZGÜR
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