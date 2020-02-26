Elmas Çocuk Ersin Faikzade’nin İstanbul Galası’na büyük ilgi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Yurt dışında Türkiyeden daha fazla tanınan, Elmaz çocuk lakablı Ersin Faikzade İstanbul galasını Fener Sahne’de gerçekleştirdi. Güçlü sesi ile verdiği konserlerde herkesi kendine hayran bırakan Faikzade gerçekleştirdiği bu konseri sayesinde hayranlarıyla hasret giderdi.

Geceye Bursa 'dan katılan ipek lions başkanı Nazan Bozan, yakında Ersin Faikzade ile Bursa'da muhteşem projelere imza atacaklarını dile getirdi. Ersin Faikzade; Kaleme aldığı "Prenses Süreyya" adlı romanı için artık geri sayımın başladığını ve İstanbul'dan sonra Bursa ve pek çok şehirde imza günleri düzenlenleyeceğinin müjdesini verdi. Sahne hakimiyeti ve zengin repertuarı ile gece boyu sevenlerini mest eden sanatçıyı dinlemeye Kadıköy Kültür derneği başkanı Nesibe Müsevvitoğlu , ünlü jazz pianisti Tayla Koral , Devlet Senfoniden Arp sanatçısı Dilek Özgünsür , Türk Müziği sanatçısı Nihal Arda ve şeçkin davetliler katıldılar. Dinleyicilerin konser boyunca eşlik ettikleri Faikzade gecenin finalinde dakikalarca ayakta alkışlandı.