Elin Zinaly, İstinye Park AVM'de Alışveriş yaptı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Elin Beauty Güzellik merkezi sahibi Elin Zinaly geçtiğimiz gün İstinye Park AVM'de objektiflerimize yansıdı. Başarılı iş insanı yoğun geçen işlerden fırsat bulup yemek ve alışveriş yapmak için rastladığımız ünlü güzellik ve sağlık uzmanı Elin Zinaly, "Avustralya dan babam beni ziyarete geldi. Onun gelişi için hediye almaya geldim. Ona sürpriz olsun. Ve yakın zaman da Elin Beauty Güzellik merkezi açılacak onun telasesindeyiz " diye açıklamalarda bulundu.