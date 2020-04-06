ELİFCAN ve Nihat doğan Düeti Hızla Yayılıyor

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Elifcan feat Nihat Doğan, Acımam asla yeni Klip çıkıyor yakında, Acımam asla yazın yeni hiti olmaya aday.

Ünlü Ses Sanatçısı Elif Can, Muhabirimiz Abdullah Yiğit `e Acımam asla yeni Klip `i ile ilgili Açıklamalarda bulundu .

Sanatçı Can, Harika işler harika insanlarla yapılır. Harika bir Klip çektik Şarkıcı Nihat Doğan İle beraber. Acımam asla yeni Klip `imiz Bu hafta tüm dijital Platformlarda Klipin tamamı olacaktır. Siz dinleyicilerimizin huzuruna bırakacağız YAKINDA dedi.