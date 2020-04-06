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ELİFCAN ve Nihat doğan Düeti Hızla Yayılıyor

Müzik Piyasasının Kraliçesi Ünlü Ses Sanatçısı Elif Can, Şarkıcı Nihat Doğan İle yapmış olduğu Ortak Çalışma olan ELİFCAN ve Nihat doğan Düeti Hızla Yayılıyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:50
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ELİFCAN ve Nihat doğan Düeti Hızla Yayılıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Elifcan feat Nihat Doğan,  Acımam asla yeni Klip çıkıyor yakında, Acımam asla yazın yeni hiti olmaya aday.

Ünlü Ses Sanatçısı Elif Can, Muhabirimiz Abdullah Yiğit `e Acımam asla yeni Klip `i ile ilgili Açıklamalarda bulundu .

Sanatçı Can, Harika işler harika insanlarla yapılır. Harika bir Klip çektik Şarkıcı Nihat Doğan İle beraber. Acımam asla yeni Klip `imiz Bu hafta tüm dijital Platformlarda Klipin tamamı olacaktır. Siz dinleyicilerimizin huzuruna bırakacağız YAKINDA dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Müzik PiyasasıElif CanNihat DoğanDüet
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