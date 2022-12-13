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ELİF GÜL’E YENİ YAŞI, ŞARKI VE FİLMLE GELDİ!

‘Üzülmedim ki’ şarkısıyla başarılı bir çıkış yapan Elif Gül, hem şarkısının başarısı hem yeni çıkacak olan ikinci şarkısının hem de yapımcısı olduğu ‘Molly ileTommy’ filminin heyecanını, yeni yaşını karşılarken dostlarıyla kutladı.

13 Aralık 2022 Salı 14:43
ELİF GÜL’E YENİ YAŞI, ŞARKI VE FİLMLE GELDİ!

HABER: MELİKE BİRGÖLGE

Çıkış yaptığı şarkısının yanı sıra Tuğba Melis Türk veKeremcem’in başrolünü paylaştığı, şu an kurgusu yapılan ‘Molly ile Tommy’ filminin heyecanını yaşayan Elif Gül, yeni yaşını; yakın arkadaşları ve sanat dünyasından olan isimlerle kutladı. Kurulan büyük ve uzun maslarda keyifli sohbetler yapıldı.

Geceye; magazinin duayen isimlerinden Burhan Akdağ, Faruk K, Dilek Arman, Eyüp Yağlı,Hamdi Bor, Recep Demirbaş, NaderMehdipour, Ufuk Göçgüncü, Evrim Polat, Muzaffer Taştan, Uğur Kıvırcık başta olmak üzere birçok davetli katıldı.

Jumba’da yapılan kutlamada, Elif Gül, yeni yaşını karşılarken sahne de aldı. Birbirinden güzel şarkıları yorumlayan Gül’e, davete katılanlar eşlik etti. Elif Gül, kardeşi Ali Gül ile de şarkılar söyledi. ‘İstanbul’da Sonbahar’ şarkısındaki düetleri çok beğenildi.

Elif Gül’den başka iki isim de sahne aldı. Ünlü isimlerin taklidini yapan başarılı komedyen Hakan Çankaya, izleyenleri güldürürken, Dilek Arman da, sevilen iki şarkıyı yorumladı.

Yakında vizyona girecek olan ‘Molly ve Tommy’ filminin senaristi Eyüp Yağlı’yı da sahneye davet eden Elif Gül, sürpriz yaparak birlikte bir şarkı söylediler. Eyüp Yağlı sahneden inerken, arkadaşları ‘Sen sadece senaryo yaz’ diyerek takıldılar.

Faruk K’nın sahneye getirdiği pastanın kesilmesinden sonra davetliler, coşkuyla oynadılar. Tebessümlerle son bulan kutlamada, Elif Gül, tomurcuktan güle dönecek olan yeni yaşını karşıladı.s

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Elif GülMolly IleTommy
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