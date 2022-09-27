ELİF GÜÇKIRAN FİLM SETİ ARASINDA DİYARBAKIR’DA KÜTÜPHANE KURDU

HABER: AZİZ KARATAŞ

Gün boyu çocuklarla eğlenceli vakit geçiren Güçkıran, hiçbir çocuğun isteğini geri çevirmeyerek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip bol bol imza dağıttı. Çocukları çok sevdiğini ve onların masumiyetlerine yürektan inandığını dile geriten ünlü oyuncu ve sunucu Elif Güçkıran, “Asos’ta film çekimim var. Buraya set arasında geldim sayılır. Güzel bir dünya için çocuklarımızın geleceği bizim için her zaman ön planda olmalı. Ben de onun için buradayım. Çocuklarımızın okumasını ülkemiz için hayırlı birer birey olmasını tek temennimiz. İlk durağımız Diyarbakır Şehit Birol Öztekin İlkokul ve Ortaokul’u oldu. Burada kütüphanenin olmadığını öğrendiğimde. Hemen gerekli çalışmaları yapıp sıfırdan bir kütüphane kurduk. İçine de bin 500’e yakın çocuklarımızın okuyacağı kitaplar koyduk. Umarım bu okulda okuyan bütün çocuklar bu kütüphanenin nimetlerinden faydalanır” diye konuştu.

İkinci duraklarında ise Diyarbakır Ergani ilçesine bağlı Hasanören Köyü ilkokulu Güçkıran, burada da 50 öğrenciye oyuncak ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.öğrencilere sürpriz yaptıklarını söyleyen Güçkıran, “Hepsinin gözleri pırıl pırıldı. Onlar için hazırladığımız çeşitli hediyelerimiz vardı onları gerçek sahiplerine teslim edip birlikte bol bol eğlendik” dedi.

Açılışın ardından Ergani Makam Kadın Futbol Takımı’nı ziyaret eden Güçkıran, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.