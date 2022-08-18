Elif ECE UZUN KLİP İLE SETLERE DÖNDÜ

Haber: Habib Babar

Bugüne kadar ardı ardına yaptığı klipleriyle müzik dünyasında bir ilke imza atan İbrahim Bağış, yeni teklisiyle yine hedefi 12’den vurmaya hazırlanıyor. Bağış, klibinde ünlü manken ve sunucu Elif Ece Uzun’u oynattı.

Tuğba Özay başta olmak üzere dünyaca ünlü Rus ve Ukraynalı modelleri kliplerinde oynatarak başarıdan başarıya koşan İbrahim Bağış, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Hey Can’isimli yeni şarkısının klibi için Elif Ece Uzun ile kamera karşısına geçti. İstanbul’da çekilen klibin yönetmenliğini ise Ali Eşitmez yaptı.

ELİF ECE UZUN İLE ÇALIŞMAKTAN KEYİF ALDIM

Elif Ece Uzun ile kamera karşısına geçmekten inanılmaz keyif aldığını dile getiren İbrahim Bağış,’Elif hanım gerçekten başarılı bir isim. 20 kişilik bir ekip ile çekilen klibin büyük çıkış yakalayacağına inanıyorum’dedi.