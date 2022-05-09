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"Elif Ana" Filmi Bahar Çekimlerine Başladı

"Elif Ana" filminin kış çekimleri tamamlandıktan sonra  film çekimlerine kısa bir ara verilmişti...

09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:02
"Elif Ana" Filmi Bahar Çekimlerine Başladı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yapımcılığını Life is a Movie AG Film Prodüksiyon Kazım Çarman, Ali-Hasan-Bilal Bilmeç kardeşler ve Ökkeş Sevimli'nin yaptığı, yönetmenliğini Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün üstlendiği, senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazim Öz'ün kaleme aldığı "Elif Ana" filminin kış çekimleri tamamlandıktan sonra  film çekimlerine kısa bir ara verilmişti.

"Elif Ana" filminin kalan Bahar çekimleri Elbistan'ın Taşlık köyü , Pazarcık ilçesi,  Çağlayencerit ilçesi Ayran Pınar yaylalarında ve Nemrut dağında yapılacak . "Elif Ana" filmi montajı bittikten sonra vizyon tarihini bekleyecek. Avrupanın 25 Ülkesinde sinema severlerle buluşacak.

"Elif Ana" Oyuncu Kadrosu; "Elif Ana " karakterini Aliye Uzunatağan hayat verirken filmde İlyas Salman, Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan, Erdal Ayna, Kazım Çarman, Levent Üzümcü, Hülya Diken ve Eray Türk gibi oyuncular da yer alıyor.

Filmin konusu; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsal Pulyan köyünde 1903 yılında dünyaya gelen ve yaşadığı dönemde yaptığı iyiliklerle tanınan Elif Sugan'ın hayatı beyazperdeye aktarılıyor.

Teknik Ekip;  Işık  Şefi Berzan Yücel 

Uygulayıcı yapımcı Selda Durna

Yapımcı Kazım Çarman 

Yönetmenler Kazım Öz, Semir Aslanyürek 

Görüntü yönetmeni Yusuf Aslanyürek 

Prodüksiyon Amiri Gökhan Bilir 

Visuel Efekt (VFX ) Berkan Yavuz 

Filmin Müzikleri Erkan Oğur 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.05.2022 11:05
Anahtar Kelimeler:
Elif Ana Film
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