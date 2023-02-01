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EKRANLARIN YENİ EĞLENCESİ “50 fifty” SÜRPRİZLERLE DOLU

DreamTürk ekranlarının dinamik müzik magazin programı “50 fifty” bu hafta da çok renkli!

01 Şubat 2023 Çarşamba 13:24
EKRANLARIN YENİ EĞLENCESİ “50 fifty” SÜRPRİZLERLE DOLU

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty”de bu hafta “Bursa Bülbülü” filminde sesiyle mest eden Melek Büyükçınar var. 

Gülben Ergen ve Gökhan Türkmen’in çok özel röportajları, Sinan Akçıl, İrem Derici ve Mustafa Ceceli’nin eğlenceli klip çekiminin yer alacağı “50 fifty”de gala geceleri ve davetlerden manzaralar, en yeni klipler, magazin dünyasından ve sosyal medyadan da haberler yer alacak. 

“50 fifty” 2 Şubat Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dreamturk50 FiftyMelek BüyükçınarEmel Yalçın
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