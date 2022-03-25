Ekranları kasıp kavuran genç oyuncudan bomba gibi itiraflar

HABER: DİNÇER KARACALAR

Küçük yaşlardan itibaren kendi ayakları üzerinde durarak yaşam mücadelesi veren oyuncu Ramiz Mullamusa’nın mücadele dolu yaşamına dair anlattıkları yürekleri burktu. FOX TV’de yayınlanan Mahkûm dizisinin Ali’si, neden daha çok dram dizilerinde oynadığını anlattı: “Öz annem bizi terk etti, evimize ateş açıldı, babam işkence gördü. Bu zorluklar içinde tek bir hayalim vardı oyuncu olmak. Her işi yaptım, sokaklarda broşür dağıtıp para biriktirip oyuncu oldum sonunda, hayalime kavuştum. Hayatım dramken rol yapmam zor olmuyor” dedi.

Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Beni Bırakma gibi popüler dizilerde sonra Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde de rol alan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle de dikkatleri çeken 23 yaşındaki başarılı oyuncu Ramiz Mullamusa şu sıralar FOX TV’de yayınlanan Mahkûm dizisinde Ali rolüyle izleyiciyle buluşuyor. Genellikle dram rolleri üstlenen genç oyuncu hayali olan oyunculuğu yapabilmek için verdiği mücadeleyi ve zorluklar içinde kendi çabasıyla ulaştığı başarıları anlattı.

“KEKEMELİĞİ KENDİ BAŞIMA YENDİM, ASLA PES ETMEDİM”

1999 doğumlu olan ve yıldızı günden güne parlayan genç oyuncu Ramiz MullamusaBayır bucak Türkmen dağında dünyaya geldi. Onun yürek burkan hikayesi annesinin evi terk etmesiyle başladı. Alacaklıların evi ateşe verip babasına işkence etmesiyle birlikte Ramiz’in hayatını çok daha zor bir süreçle mücadele etmesini gerektirdi. Fakat o yılmadı. Ramiz o yılları şöyle anlatıyor:

“Evimiz yandığı için Türkiye’ye gelmek zorunda kaldık. O zamanlar konuşamıyordum çok kekeliyordum ona rağmen ben oyuncu olacağım dedim. Asla vazgeçmedim. Bağırarak kitap okuyup şarkılar söyledim, kekemeliği sonunda yendim. Ardından sınava girip Ankara’da kolej kazandım ve liseden mezun oldum. İstanbul’a gelip oyuncu olmak için her işte çalıştım, broşür dağıttım para biriktirdim oyunculuk ajanslarına yazıldım. Kamera arkasında işi mutfağında öğrenmeye başladım o nedenle üniversite okuyamadım ama şimdi okuyacağım. Kamera arkasında çalışınca yönetmenin oyuncudan beklentisini de öğreniyorsun ben de o süreçte bu beklentileri öğrenerek kendimi iyice yetiştirdim. Oyunculuk eğitimi de almak istedim ama çoğu yönetmen doğallığını kaybetme eğitimden sonra böyle doğal olamazsın dedi” diye konuştu.

“EKRANDA TAMAMEN KENDİM GİBİYİM”

Dram dizilerindeki başarısıyla son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Mahkum dizisinin Ali’si Ramiz Mullamusadram dizisindeki başarılarını yaşamındaki deneyimlerle anlatıyor: “Hayatım çok zor geçti o nedenle belki de hep benzer dram dizilerinde rol alıyorum. Herkes çok samimi olduğumu rol yapıyormuş gibi olmadığımı söylüyor çünkü öyle. Aldığım rollerle yaşadığım hayatım birbiriyle örtüştüğü noktalar olunca rol yapmak zorunda olmuyorum tamamen kendim olarak oynuyorum” diyor.