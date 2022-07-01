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Ekin Uzunlar'ın Bayram Bakımı

Geçtiğimiz ayki konserlerinde 30 Bin kilometre yol yapan Ekin Uzunlar, kendini bakım merkezine attı.

01 Temmuz 2022 Cuma 13:45
Ekin Uzunlar'ın Bayram Bakımı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yakın arkadaşı Hateme Onay'ın sahibi olduğu Bahçeşehir'deki güzellik salonunda bayram öncesi bakımı yaptıran sanatçı, uygulama esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sahne sanatçılarının kendilerine iyi bakması gerektiğini söyleyen Uzunlar,  kişisel bakımına önem verdiğini açıkladı. Hızla kilo verme hedefinin de olduğunu vurgulayan Kardenizli şarkıcı Murat Boz'un karın kasları için esprili bir gönderme yaparak "Onun baklava karın kası varsa benim de Trabzon Burmalarım olacak. Murat Boz'u çok seviyor ve bu konuda örnek alıyorum." şeklinde konuştu.

Annesinin Hayalini Gerçekleştirdi

Anne tarafından Trabzon Çaykaralı olan Ekin Uzunlar annesinin hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı. Köyüne annesi için bir ev yaptıran Karadenizli sanatçı, "Annelerimiz için ne yapsak az. Köyde dededen kalma 200 yıllık bir aile evimiz var. Ancak yeni bir ev daha yaptırarak annemin hayalini gerçekleştirmekten çok mutluyum. Bayramın ilk günü orada ailem ile olacağım. Sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğim." dedi.

Bayramda Volkan Konak'a El Öpmeye Gideceğim

Bayramda Kıbrıs'ta sahne alacak olan Ekin Uzunlar, adaya bir gün önceden giderek ustası Volkan Konak'ın konserini izlemek istediğini söyledi. Sanatçı şöyle konuştu: " Volkan Konak ile yeni bir şarkı yapma niyetindeyiz. Volkan Ağabey'den sözünü aldım. Hem yeni proje görüşmelerini yapmak hem de bayramda Kıbrıs'a erken giderek elini öpüp harçlık almak için, kendisinin kapısını çalacağım." dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Ekin Uzunlar
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