Eğlence sektörü Teo’dan soruluyor

Haber: Aslan Sayım - İstanbul

Eğlence sektörünün sevilen isimlerinden biri olan Teo Demir, kendi ismiyle açtığı mekanda birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Teo Demir İstanbul’un Anadolu yakasının en güzel yerlerinden biri olan Ataşehir’de “Teo Kensington” adını verdiği mekan İtalyan mimarisi ve muhteşem dekoruyla davetlilerden tam not aldı. Açılışa Bora Gencer, Nez Demir, Aleyna Dalveren, Cansu Gündüz, Nisan Nicol, Yeşim Erçetin, Melek Balkan, Aşkın Astroloji, İlayda Ayan, Yeliz Yeşilmen ve İvana Sert gibi bir çok ünlü isim katılırken gece boyunca DJ. Anıl Altınay ve DJ. Canberk Hepsev’in Showları konuklar tarafından büyük ilgi gördü. Gece boyunca hiç bitmek bilmeyen müzik şöleni ve dans Showları konuklara unutulmaz dakikalar yaşatırken Teo Demir’in geceye katılan tüm misafirleri ile ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.