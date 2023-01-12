Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.940,87
ALTIN
1.142,61
DOLAR
18,78
STERLİN
22,94
EURO
20,33
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel alacak
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel...
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, tarım arazilerini kiraya verecek
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü,...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Yalova Belediye Başkanlığından kiralık ticari işletmeler
Yalova Belediye Başkanlığından kiralık...
Çekmeköy'de villa satış ihalesi
Çekmeköy'de villa satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Efecin’den Türkiye’nin ilk ‘canlı tablo’ klibi

Yurt içi ve yurt dışı sahne performanslarıyla adından söz ettiren Efecin, ilk single çalışmasını tamamladı. “Kadehleri Kaldır” şarkısı, Leo Yılmaz imzalı klibiyle müzik dünyasında bomba etkisi yaratacak!

12 Ocak 2023 Perşembe 12:07
Efecin’den Türkiye’nin ilk ‘canlı tablo’ klibi

Yurt dışında gerçekleştirdiği son konserlerin ardından film çekimlerine yoğunlaşan şarkıcı-oyuncu Efecin, Türk asıllı Kanadalı yönetmen Leo Yılmaz’ın çektiği korku filmi “Zuhruf Saye” için kamera karşısına geçti. Genç sanatçı, çekimler biter bitmez ilk single’ı için stüdyoya girdi.

MÜZİĞİNE DE İMZA ATTI

Radyo TV Programcılığı mezunu olan ve on parmağında on marifet bulunan Efecin, ilk profesyonel müzik çalışması için “Kadehleri Kaldır” adlı hareketli şarkıyı seslendirdi. Sözü Leo Yılmaz’a, müziği Efecin’e, aranjesi ise Shewo’ya ait single, Alfa Fortuna etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

ÜNLÜ İSİMLERLE BİR ARADA

“Kadehleri Kaldır”a çok ses getirecek bir klip çekildi. Hollywood’da da çalışan Leo Yılmaz’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Türkiye’nin ilk canlı tablo klibi”, Efecin’e özel olarak tasarlandı. Çekimleri İstanbul’da yapılan klipte genç şarkıcıya Banu Karadağlı, Mustafa Toklucu ve Sedat Atçılar gibi ünlü isimler de eşlik etti.
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kadehleri KaldırEfecin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TUĞBA ÜNAL RÜZGARI ESECEK
TUĞBA ÜNAL RÜZGARI ESECEK
PAMUK PARS'TAN 2023'ÜN AŞK ŞARKISI: "AŞK BU YA"
PAMUK PARS'TAN 2023'ÜN AŞK ŞARKISI: "AŞK BU YA"
KAAN URGANCIOĞLU OPERATION FORTUNE FİLMİNİ (SERVET OPERASYONU) ANLATTI
KAAN URGANCIOĞLU OPERATION FORTUNE FİLMİNİ (SERVET OPERASYONU) ANLATTI
ZİLAN DURU: 2023 BENİM YILIM OLACAK
ZİLAN DURU: 2023 BENİM YILIM OLACAK
AYNUR AYDIN'IN SAHNEDE YAPTIĞI HAREKET SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
AYNUR AYDIN'IN SAHNEDE YAPTIĞI HAREKET SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
“50 fifty” ÖZEL RÖPORTAJLARIYLA GÜNDEM YARATACAK
“50 fifty” ÖZEL RÖPORTAJLARIYLA GÜNDEM YARATACAK
Ünlü Yönetmen Burak Akan 12.Mood Ödülleri için Kolları sıvadı.
Ünlü Yönetmen Burak Akan 12.Mood Ödülleri için Kolları sıvadı.
Sevilay Ekinci Yare Yare İsimli Single Çalışması Tüm Dijital Platformlarda!
Sevilay Ekinci Yare Yare İsimli Single Çalışması Tüm Dijital Platformlarda!
UYGUR SANAT TİYATROSUNDAN ‘PARAYA HAYIR!’ İÇİN GÖRKEMLİ GALA
UYGUR SANAT TİYATROSUNDAN ‘PARAYA HAYIR!’ İÇİN GÖRKEMLİ GALA

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi