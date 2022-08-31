Efe Ünver: Rallide ve iş hayatında hedeflerim büyük

HABER: DİNÇER KARACALAR

İş dünyasındaki başarısının yanı sıra ralli tutkusuyla da adından söz ettiren Turse Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Efe Ünver, kariyer ve spor hayatındaki hedeflerini anlattı. Ralli pilotu olarak birçok şampiyonaya katılan Ünver, ralliden büyük haz duyduğunu ve iş stresini ralli yaparak attığını söyledi: “Ralli, adrenalini yüksek bir spor. Kokpite girdiğiniz an kendinizi bir yarışın içinde buluyor ve o an dış dünya ile tüm iletişiminizi koparıyorsunuz. Özellikle iş hayatındaki stresli dönemlerde kendimi deşarj ettiğim bir kaçış alanı benim için. Ama sadece bir tutku ya da hobi olarak bakmıyorum ralliye. Bu sporu önemsiyor ve profesyonelce var olmak istiyorum. En büyük hedefim de uluslararası rallilere katılıp Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek.”

HEDEFİMİZ YÜZDE 100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Rallici kimliğinin yanında Turse Turizm Yönetim Kurulu Üyesi olan Efe Ünver, bugüne dek dünyanın dört bir yanından milyonlarca yolcu taşıyan, turizm taşımacılık sektörünün köklü şirketlerinden Turse’yi daha da büyütmek için çalışıyor. Şirket olarak her zaman yüzde 100 müşteri memnuniyetini hedeflediklerini ve Türk turizmine katkı sundukları için sorumluluklarının farkında olduklarının altını çizen başarılı iş insanı, “Turizm taşımacılığı alanında dünyanın en saygın turizm taşımacılık şirketleri arasına girme hayalimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Bu misyon ve motivasyonla her bir yolcumuzu ülkesine mutlu göndermek için tutkuyla çalışıyoruz. Bugün ülkemizi ziyaret eden turistlerin önemli bir bölümünü biz taşıyoruz ve ülkemiz adına yüklendiğimiz sorumluluğun bilinci ile hareket ediyoruz” dedi.

TURİZM SEKTÖRÜNDE EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ

Sektörün VIP hizmet veren ve en yeni VIP araç filosuna sahip firmalarından biri olan Turse Turizm, turizmde ilk “güvenli” sertifikasını alan firma olarak öne çıkıyor. Turse Turizm aynı zamanda kendi bünyesinde bir akademiye de sahip. Efe Ünver, turizm ve hizmet sektöründe eğitimin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, şirket olarak bu konuda çok hassas davrandıklarını söyledi: “Kaptanlarımız başta olmak üzere tüm personelimize kendi çatımız altında oluşturduğumuz akademimizde eğitimler veriyoruz. Misafirlerin karşılanmasından transferin ya da turun son anına dek olan süreçte her aşamaya dair uzman eğitmenler personelimize dersler veriyor. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerle geleceğe ve hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyoruz.”