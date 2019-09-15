EDİS’TEN KADIN CİNAYETLERİ VE ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI BOMBA AÇIKLAMALAR! 

KIVANÇ TERZİOĞLU

Ünlü sanatçı Edis, önceki gün Vadi Açıkhava sahnesini salladı. Hayranlarının başlamadan önce uzun kuyruklar oluşturduğu konser için Edis, performansını sergilemeden önce sahne açılışını özel olarak hazırladığı video görseli ile yaptı. Dansçılarının kısa şovu sonrası genç sanatçı, onlarla beraber en bilinen şarkıları ‘Olmamış mı’ ve ‘Benim ol’ ile eğlencenin fitilini ateşledi.

Edis ‘Vay’ şarkısının arasında ise; ‘Bu zor günler de elbet geçer bir gün diyemiyoruz. Bu kadar kadın cinayetleri varken, bu kadar çocuk tacizleri varken bu zor günler geçer diyemiyoruz artık. Ülkemizin artık bu defolu hasarlı kısmını onarmamız gerekiyor. Erkeklik bir mertebe değil, durumdur. Annelerimizin kardeşlerimiizn kız arkadaşlarımızın yaşadığını artık çocuklarımız yaşamasın. Haklarınızı iyi bilin. Bu dünyaya bir keregeliyorsunuz. Haklarınızı savunun. Yalnız değilsiniz. Şiddetin her türlüsü bu dünyada var. Sadece fiziksel şiddetten bahsetmiyorum. Psikolojik şiddet, flört şiddeti, sevgilinizin bir yere gitmenize izin vermemesi bile bir şiddettir. Bugün size bağıran o kişi yarın elinde bıçakla sizi kovalıyor. Flört şiddeti, şiddetin başlangıcıdır. Biz neden sonucu ölüm olan bir şiddet türünde tepki gösteriyoruz ki? İlk başta kendi arkadaşlarımızın arasında başlayacağız buna. İlke başta kendimize öğretip, kendimizi değiştireceğiz. Sonra Emine Bulut’lar olmayacak bir daha. Bir daha böyle şeyler yaşamayacağız’ diye konuştu.

KONSERİNDEKİ SÜRPRİZLERİ: AYBÜKE VE ATEŞ

İlk single’ı ‘Ne Diyorsan’ ile çok ses getiren, geçen sezondan beri Okan Bayülgen’in yazdığı, yönettiği ve oynadığı ‘Harem Kabare’ müzikalinde rol alan Aybüke, kendisine ilk günden beri destek olan Edis’in sahnesine konuk oldu. Güzelliği ve sahnesi ile göz dolduran Aybüke, Eylül’ün son haftası yeni single’ı ‘Öpücem’i yayınlayacağını söyledi.

"BAVUL HABERLERİNE ÇOK SİNİRLENDİM, ÇOK AYIP"

Konser öncesi gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Edis, ABD tatilinden 8 bavulla döndüğü ve 15 bin dolar harcadığı haberlerinin hatırlatılması üzerine ABD'ye tatil için değil, iş için gittiğini belirtti. "Bavul ve para haberleri çok yanlış. O kadar işsiz insan varken haber olarak kendimi gördüğüm için utandım. Böyle bir şey söz konusu bile değil’ dedi.

"ZENGİN GÖRÜNEREK YENİ NESLİ KAZANAMAZSINIZ"

Günümüzde zenginliğini öne sürerek bir yere gelmeye çalışan sanatçıların kaybetmeye mahkum olduklarını söyleyen Edis, yeni neslin bu tür haberlerle ilgilenmediğini, kendisini zengin göstermesinin kendisine bir faydasının olmayacağını vurguladı.

EDİS RAP ŞARKI SÖYLEYECEK Mİ?

Önümüzdeki günlerde Gülşen ile yeni bir single çalışması yapacaklarını belirten genç popçu, çalışma için Gülşen'i beklediğini ve rap müzik dahil olmak üzere sürprizler yapabileceklerini ifade etti. Konser mekanı İstanbul Vadi Açık Hava Sahnesi'ne motorsikletiyle gelen Edis, hayranlarının fotoğraf çektirme ricasını geri çevirmedi.